藥明康德順利過會 這些參股上市公司或受益

被譽為“醫藥界華為”的藥明康德于3月27日成功過會。

據了解，無錫藥明康德成立于2000年，2015年底完成私有化退市，私有化完成後，公司分拆為藥明康德、藥明生物、合生藥業，分别涵蓋A股、港股、新三板的上市計劃。

目前，藥明生物和合生藥業已經分别在港股和新三板上市， 2017年7月，藥明康德申報上交所主板上市，今年2月份，公司更新了上市申請預披露。富士康從預披露到上會僅用時一個月，此次藥明康德從預披露更新到上會，用了50天左右時間。

招股書顯示，藥明康德主要業務為從事小分子化學藥的發現、研發及生産全方位、一體化平台服務，同時原從事少量的大分子生物藥業務和醫療健康科技服務等其他業務;是中國規模最大、全球排名前列的小分子醫藥研發服務企業。財務數據顯示，2014年-2016年以及2017年1-9月份藥明康德實現歸屬淨利潤分别約為4.62億元、3.49億元、9.75億元以及10.63億元。

主要股東方面，招股書顯示，截至2月6日，公司主要股東主要有，Glorious Moonlight(光輝月光有限公司)、Summer Bloom(薩摩布魯姆投資 (I) )、G&C VI(群雲 VI)、WXAT BVI(藥明康德維京)、ABG-WX Holding (HK)(匯橋-無錫控股(香港)有限)、嘉世康恒、HCFIIWX (HK)(HCFII無錫(香港)控股)、G&C IV Hong Kong(群雲 IV 香港)和上海金藥。上述股東持股比例均在5%以上，其中，Glorious Moonlight 持股8885.16萬股，持股比例最大，達到9.4746%。

據證券日報統計，藥明康德上市後，以下相關參股或關聯公司或受益。

信邦制藥(002390-CN)：過常州平盛股權投資基金合夥企業參股上海金藥投資管理有限公司，而上海金藥為無錫藥明康德主要發起人。

海南海藥(000566-CN)：通過常州平盛股權投資基金合夥企業參股上海金藥，曲線入股藥明康德，海南海藥是常州平盛股權投資基金合夥企業中占比最多的上市公司。

泛海控股(000046-CN)：20億元參股雲鋒基金，而雲鋒基金作為藥明康德股東之一參與發起此次IPO。

昆藥集團(600422-CN)：通過常州平盛間接持有藥明康德股權。

衆生藥業(002317-CN)：與藥明康德有多項藥物研發的戰略合作協議。

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