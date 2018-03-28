滬指收盤跌1.4% 白馬股遭遇重挫

隔夜美股短暫反彈後再次大跌，受其影響，A股今日開盤全線低開，其中滬指、深證成指和創業板指三大股指開盤均跌逾1%。随後航天軍工、醫藥、先後接力反彈，助力兩市股指震蕩走高。午後，滬深兩市股指持續走低，滬指、深成指跌幅擴大，上證50指數亦持續下挫。滬指收報3122.29點，跌1.40%，成交額2086億。深成指收報10630.69點，跌1.35%，成交額2912億。創業板收報1835.15點，跌0.52%，成交額1085億。

盤面上看，環保，醫藥醫療，軟件，物流，銀行，雄安新區，區塊鏈，次新股，海南等板塊漲幅居前。保險，白酒，家電，石油，有色金屬，化肥，農業，鋼鐵等板塊跌幅居前。值得注意的是，今日白馬股持續走低，貴州茅台(600519-CN)、格力電器(000651-CN)等白馬藍籌股盤中跌幅一度超過5%。此外，雄安新區一周年將至，板塊個股活躍，創業環保(600874-CN)、建科院(300675-CN)等多隻個股漲停。

短期看，在市場修複性反彈行情下仍需精選标的，近期做多主線依然還需在成長性板塊中尋找，而那些估值合理且盈利平穩的上市公司值得關注，尤其是科技類概念。中期看，新經濟仍將是中期投資主線，新舊動能切換大勢所趨，政策加大對新技術、新産業、新業態、新模式的支持力度的信号明确，優質的新經濟公司將更被A股市場所追捧，未來盈利預期和流動性預期的改善也將進一步推進成長股行情。

消息面上，一位接近監管層的券商人士說，CDR規則正在制定，最早可能于6月出台。阿裡對發行CDR非常積極，但一開始發行量估計不會太大。中國投資者對科技互聯網企業給出的估值可能明顯高于外國投資者。一家投行内部人士透露，不少投行、律所都在摩拳擦掌，等着争搶回歸A股上市的獨角獸公司。“有些券商甚至給所有團隊領導下發任務，規定至少拜訪幾家以上的獨角獸公司董事長或者創始人。”

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)