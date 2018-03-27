徵求委託書從嚴 恐使彰銀經營權被吃掉？顧立雄說明解套

金管會擬從嚴規範徵求委託書，預計把「同一人」上限 3% 的規定，改成「同一關係人」上限 3%，財政部長許虞哲卻擔憂恐導致公股行庫如彰銀 (2801-TW) 的經營權被台新金 (2887-TW) 吃掉，對此，顧立雄今 (27) 日表示：「公股行庫不會因為一部份持股是財政部，而被認為所有公股行庫都是同一關係人。」此說法被視為替彰銀經營權案解套。

金管會擬從嚴規範委託書徵求，預計將金融業委託書使用規則中「同一人」上限 3% 的規定，改成「同一關係人」上限 3%，這部分引起立委質疑，若未排除公股行庫適用，將會使財政部沒有辦法透過委託書徵集來保住彰銀的經營權。

針對此法規的修正，就連財政部部長許虞哲也公開表示不贊同。對此，顧立雄今天表示，「不會因為政府或財政部的持股在各家泛公股銀行，而認為所有公股行庫都是同一關係人。」也就是說，泛公股股東在彰銀與財政部之間不屬同一關係人。

顧立雄強調，委託書徵求從嚴規範的本身是著重在沒有超過股權 10% 的股東，卻可以透過徵集委託書，規避金管會審查，繞道取得 10% 以上的股東表決權，財政部在彰銀擁有 12% 股份，本來就不在這規範裡面。

至於推動自然人董事部分，是否公股行庫？許虞哲日前也表示，因為自然人董事有任期保障，除非自行辭職才能更換，不像法人董事可以隨時更換，財政部立場也是先持保留態度。

顧立雄則回應，自然人董事跟財政部需要有一個委任契約跟辭任要求，任期間若達到辭任條件，財政部可以透過委任契約要求辭任。