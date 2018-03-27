【運達投顧】危機轉機一團亂 選股仍重位階高低

◆盤勢分析

美中貿易戰出現轉圜，美方要求中國購買更多美國半導體產品，中國已允諾，將削減對台灣與南韓半導體採購訂單，若美中雙方對此取得共識，對台灣半導體業傷害甚大，如陸系品牌若擴大採購高通晶片，將對亟欲拓展市占的聯發科造成強大殺傷力，今天聯發科股價就無法續強。後續台股的發展仍受消息面的干擾，要如何掌握盤面的動態及個股的機會，分析如下：

1. 上週五我們提示要掌握台股的走勢此時用籌碼面來研判會比較不受消息面的干擾，籌碼的關鍵點有兩個指標。

2.(1) 美元：3 月份聯準會升息後下一次是否升息的時間點會落在 5/3，預計 5 月升息的機率還不大，因為就十年期公債殖利率來看目前一直維持在 2.9-2.81 走區間，因此美國沒有立即升息的壓力，加上 4 月份聯準會沒有會議所以美元偏弱勢這對新台幣匯率維持升值對台股是有利的，畢竟外資資金的匯出匯入都跟新台幣的升貶有關，美元的前高在 90.4 目前來到 89 可見美元還會維持一段很長的區間盤局，所以外資資金並沒有因為美中貿易戰有匯損匯出的壓力，所以對台股出現下殺的空間有限。

(2) 外資的期貨倉位透露著外資的多空操作：昨天外資期貨多單增加 3 千多口來到 4.8 萬口，之前說明期貨多單破四萬口時則是外資明顯偏空操作的跡象，若是期貨多單站上 5 萬口則有多方攻擊的機會，目前已經快接近 5 萬口可見指數有撐所以不宜太過看空操作，不過外資這幾天期貨多單增加與月底摩台節有關，預計多單還有增加的空間但不會太多，所以也不要過度追高。

3. 以台股技術面來看，今天的上漲雖然站上月線不過台股 2 月以來目前就在半年線 10749 點之上到前高 11095 約 340 點的空間上下區間，所以台股今天的上漲仍以區間看待才不會犯了追高殺低的陷阱，且美中貿易戰已經有變成協商的機會但協商後對於台股半導體相關族群仍會有利空的干擾，最後會如何發展還有很大的變數，加上半導體個股是台股權重最重的族群，因此指數區間看待操作以低位階個股表現為主。

4. 美股目前位階道瓊不破 2 月份前低昨天的大漲也只能看待跌深修正乖離，因為月季線死亡交叉正在成型趨勢無法改變仍受限空方的壓力，高科技股因為有中國採購半導體產品的利多因此守穩在半年線之上，但高科技股若無法站穩月線之上時，昨天說明再 6 個交易日月線也有跌破季線的風險，且高科技股維持在半年線整理的時間過久這裡也會有盤頭的跡象，就美股來看全球股市還無法有多頭攻擊的機會。

5. 台股多空結構偏向以位階的高低來決定，生技股從 1 月中旬後就是台股多頭重心，今天稍有些整理但量價未失控所以還有續攻的機會，指標仍以中裕浩鼎為攻擊指標。空方標的在高位階區間盤頭股，如：友旺智邦全新台勝科聯茂台郡晶電貿聯勝麗聯亞… 等頭部跡象明顯，半導體指標台積電目前在月線與半年線間走區間，若台積電無法續強且先破季線那麼電子股的弱勢將會更明顯，所以美中貿易戰看似有轉機但對台股高位階電子股則是危機的加重。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

