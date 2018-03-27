上福去年獲利創新高EPS 5.23元 擬配0.5元現金股利

印表機碳粉卡匣廠上福全球 (6128-TW) 明 (28) 日起將進行 4 億元股本現金增資的原股東繳款，該公司在今日則公布去年稅後純益以 4.58 億元創新高，以目前的股本 8.76 億元計算，每股純益達 5.23 元；同時，該公司董事會決議擬對去年股利配發每股 0.5 元現金。

上福全球去年稅後純益 4.58 億元，年增 21.58%，部分為業外處分台中市梧棲區土地給長虹建設 (5534-TW) 的挹注，而上福全球去年第 4 季稅後純益 3.19 億元也因此創新高。

上福全球的 4 億元現金增資案已在 3 月 19 日除權交易，現增股以每股溢價 35 元，預計自市場籌資 14 億元，今天由上福全球董事會決議的配發 0.5 元現金股利，則包括老股、新股都將獲配發股利現金 0.5 元，以現增後的 12.76 億元股本計算，將配發出 6379 萬元的現金股利。

上福全球董事會此一現增股每股 35 元溢價發行，現增預計募集 14 億元，原股東繳款期訂為 3 月 28 日至 4 月 2 日。

上福全球的此一現增案，主要為支應上福收購通路商美國 Katun 公司 100% 股權資金需求，上福已完成此一收購金額高達 9600 萬美元的收購案，並自 1 月 8 日起開始認列美國 Katun 上福，藉此取得碳粉卡匣產銷整合優勢，預計今年發揮整合綜效。據了解，上福此一現金增資案，可望引進在美國的 Katun 營運策略聯盟夥伴，如碳粉廠等透過認購現增股參與投資。

同時，上福全球 2 月營收為 5.51 億元，再創單月歷史新高，月增 18.62%，年增 3.63 倍，主要是 1 月 8 日起開始認列美國 Katun 的營收約 3 億元。而依上福過去的營運軌跡來看，3 月至 6 月底為碳粉匣的出貨旺季。

上福全球目前核心營運項目包括各品牌事務機器卡匣及耗材研發、專利取得、生產組裝及銷售，主要產品種類為影印機、印表機、感光鼓齒輪等相關卡匣及耗材，主要客戶為全球碳粉廠、區域代理商及通路商。