上福全球現增籌資案訂3/19除權 擬4月初完成募集

印表機碳粉卡匣廠上福全球 (6128-TW) 向金管會證期局申報辦理 4 億元股本現金增資籌資案，今 (1) 日由董事會決議於 3 月 19 日除權交易，原股東繳款期訂為 3 月 28 日至 4 月 2 日。

上福暫訂現增股以每股 38 元溢價發行，預計籌資 15.2 億元，主要為支應上福收購通路商美國 Katun 公司 100% 股權資金需求，上福已完成此一收購金額高達 9600 萬美元的收購案，並自 1 月 8 日起開始認列美國 Katun 上福，藉此取得碳粉卡匣產銷整合優勢，預計今年發揮整合綜效。據了解，上福此一現金增資案，可望引進在美國的 Katun 營運策略聯盟夥伴，如碳粉廠等透過認購現增股參與投資。

上福全球去年前 3 季營收 12.98 億元，毛利率 43.3%，稅後純益 1.38 億元，年減 51.32%，每股純益 1.57 元。其中獲利下滑，是受原物料價格上漲，及新台幣升值產生匯損所致，上福主管坦承，去年本業成長力道相對偏弱。上福全球去年營收為 16.86 億元，年減 12.12%。

同時，上福公布 1 月營收為 4.64 億元，創新高，月增 2.93 倍，年增 2.19 倍，主要是 1 月 8 日起開始認列美國 Katun 的營收約 3 億元。而依上福過去的營運軌跡來看，3 月至 6 月底為碳粉匣的出貨旺季。

上福全球目前核心營運項目包括各品牌事務機器卡匣及耗材研發、專利取得、生產組裝及銷售，主要產品種類為影印機、印表機、感光鼓齒輪等相關卡匣及耗材，主要客戶為全球碳粉廠、區域代理商及通路商。

上福全球完成收購的 Katun 公司，成立於 1979 年，是全球原廠 OEM 相容事務機器耗材及售後服務市場的主要通路廠商，該公司銷售產品種類涵蓋影印機、印表機、傳真機、多功能事務機相關卡匣及耗材等產品。目前擁有超過 1 萬多家中小型通路客戶，市場遍及全球 123 個國家。由於 Katun 目前為上福最大客戶，上福預期，這次收購案將是上福繼成功導入印表機卡匣自有品牌 Cartridge Web 後，再進一步跨入影印機卡匣產業下游品牌及通路，達成產銷一體的整合競爭優勢。