歐股盤中─貿易戰疑慮緩解 泛歐Stoxx 600%上漲1.42%

美中雙方願意對貿易問題進行協商，貿易戰緊張情勢，出現緩解跡象；週二 (27 日) 歐股主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.42%。

台北時間週二下午 6 點 28 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.42%，英國 FTSE 指數上漲 1.87%，德國 DAX 指數上漲 1.98%，法國 CAC 40 指數上漲 1.44%。

週二早盤，基礎資源股表現最佳，漲幅逾 2%。

個股方面，法國食品零售商 Casino Guichard 早盤股價大漲 7%，H&M 則因首季獲利低於預期，股價下跌近 5%。

據華爾街日報報導，北京和華府正悄悄展開貿易談判，中國國務院副總理劉鶴，已與美國財政部長梅努欽、貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，透過電話，溝通相關事宜。

梅努欽日前接受福斯新聞採訪時說，美方正與中國進行對話，對於能否達成協議，「我抱持審慎樂觀態度」。

中國國務院總理李克強則在出席「中國發展高層論壇」時指出，中國對外開放的大門，「將越開越大」。

貿易戰緊張情勢趨緩，週一美股收高，道瓊工業指數收漲 2.8%，標普 500 指數收漲 2.7%，那斯達克指數收漲 3.3%。