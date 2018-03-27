ECB官員：市場以為今年9月QE就結束 他們可能誤會了

歐洲管理委員會一名成員表示，預期 ECB 今年 9 月會停止購債計劃的投資人，可能誤會了。

芬蘭央行長 Erkki Liikanen 對於 ECB 延長購債計畫開了大門，他主張政治危機是該地區經濟復甦的潛在問題。

Liikanen 表示，「我們一直很小心的溝通，我們有說，如果有必要，我們會延長淨資產收購至 9 月或更久。」

「我們的貨幣政策一直是靠數據判斷的，所以我們必須依循隨時公布的最新數據。」針對是否有可能延續資產收購計畫，他回答：「我們會再看。」

2011 年歐元區債務危機之後，歐洲央行推行了一項大規模的債券購買計劃和超低利率，以刺激貸款並推動經濟成長。 2017 年底，歐元區央行縮減每月購債規模，但表示將繼續購買債券至今年 9 月。

目前，歐洲央行每月購債 300 億歐元（370 億美元），但隨著歐元區經濟成長和通脹預期的回升，許多分析師預計 9 月份購債計劃即將結束，並在 2019 年的某個時點展開升息。

根據 Liikanen 的說法，市場不該期待 ECB 對未來利率的說法會「很快地」改變。

「我不會說很快，但當然，邏輯上是如果經濟可以轉強或者更集中，那購債計劃的重要性就會下降，而另一方面，其他三個要素的重要性就會提升，尤其是前瞻導引。」他指的是 ECB 擁有的不同工具。

他保證，「即使有一天購債計劃結束，也不會有突然的改變。但當然下行風險主要還是政治，我們必須密切關注。」

ECB 一月份的會議上，決策者同意，現在還太早，不宜改變現行刺激措施規模，但承認「2018 年初期」可能會有一些變化。Liikanen 也說，6 月份的會議「很重要」，因為屆時 ECB 會有更新的宏觀預測，針對某些政治議題也會有更清楚的方向。「到 6 月的時候，我們會知道更多事情。」