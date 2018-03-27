憤怒鳥開發公司Rovio股價表現不佳 CEO：還需要時間了解股市

憤怒鳥 (Angry Birds) 遊戲及電影製作商芬蘭公司 Rovio，去年 10 月正式掛牌上市，但股票一直表現不佳。公司 CEO Kati Levoranta 表示，股市是個全新的領域，遊戲公司還需要知道如何在這當中取得平衡。

Rovio 上個月發布了獲利預警，也使股價自此之後下挫了 3 分之 1，距離去年 11 月的股價高點，已下跌近 60%。

據《CNBC》報導，Levoranta 表示，股市在某種程度上是個不穩定的市場，遊戲公司會需要一段時間，來了解上市之後，業務該如何進行。

她說：「我們正在盡最大的努力，盡力確保我們在市場上找到合適的平衡點。」

這家公司在 2009 年開發了 Angry Birds 手機遊戲，成為那幾年的霸主。2011 年的統計顯示，《Angry Birds》全球下載次數就超過 8 億次，全球玩家花在這款遊戲的時間超過 2 億分鐘。Rivio 的市場估值，也由 2009 年為 10 億美元，至 2011 年飆升至 90 億美元。

不過 Rovio 隨即進行大規模的擴張，卻鮮少成功，反而造成連年虧損，公司被迫瘦身裁員。所幸，2016 年投資的 Angry Birds 3D 電影獲得回報，幫助公司重回上升軌道。

Levoranta 表示，公司在 2018 年的重點，是改進現有遊戲，增加用戶獲取，並引進新的內容。另一方面，Angry Birds 品牌仍將是公司的重要資產。

她指出，手機遊戲市場競爭仍然十分激烈，每天都有數百款遊戲推出。

遊戲公司的困難，對比另一家電子遊戲製造商藝電 (Electronic Arts) 可看出一二。藝電去年推出《星際大戰二》，卻因增加了所謂的「微交易」(一種遊戲內購買機制)，而引來大量不滿。為平息眾怒，公司最後關閉了這個功能。