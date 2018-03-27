〈美中貿易戰有解〉中華信評：台科技產品具分散性 衝擊不會太大

針對美國總統川普近期宣布將對中國總值約 600 億元美元的進口商品課徵懲罰性關稅一事，中華信評今 (27) 日表示，台灣科技業為提供電子代工服務、半導體和印刷電路板等零組件供應，在中國對向美國出口的電子商品供應鏈以及製造過程中扮演至關重要的角色，但由於台科技公司產品應用具分散性，估衝擊不會太大。



中華信評表示，並不認為台灣科技公司的主要終端應用產品，例如個人電腦以及智慧型手機等，在現階段會被列入課徵關稅的商品名清單中。另外，台灣科技公司的產品應用有一定分散性，能夠限縮關稅可能對其信用結構帶來的衝擊程度。

中華信評指出，美中貿易戰目前階段影響程度有限。根據統計，中國 2017 年對美國出口商品，總價值約 5060 億美元，包括運動用品、電信設備、工業機具、家電、鞋類、手機、電腦和半導體等。而據美國政府的聲明，可能課徵的 500 億美元至 600 億美元的關稅，僅相當於中國所有銷美商品總值的 10% 至 12%，多半與中國在科技與智慧財產權保護方面的不公平作法有關。

整體來看，中華信評預期，美國政府將不會對於美國主要科技品牌，例如蘋果等具有重大利益的產品課徵關稅，因此，與科技品牌相關的台灣科技業者營收，所受到的損害限制在一定範圍內，且認為台灣科技公司的獲利能力與借款槓桿比，應使其有足夠的緩衝空間以吸收新關稅可能帶來的有限影響。