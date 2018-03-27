【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

龍捲風操盤術：延續昨日中階版本再拉尾盤，但目的不同

開始出現高階版現象囉！

【盤勢分析】

美股昨日如預期狗與主人來了，出現大漲！台股昨天已很強，今續強！但略有瑕疵！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 死亡交叉收斂，指數上漲 146.74 點，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，今天又準備去觸碰高點了！今日的上攻非常有意思，主要是週 KD 黃金交叉開口被拉大，但比較可惜的是今天才週二，還要撐 4 天才行！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，但盤中發動台積電出現指數軋空盤！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【二極體】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

近期國際消息反反覆覆，心中一定要有一把尺，否則極易追高殺低！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+20 收 472，20Ma 仍向上)，5483 中美晶 (+4)，6182 合晶 (+1.4)、3532 台勝科 (-2.5)，3707 漢磊 (+0.1)、3016 嘉晶 (+0.65)，此族群以環球晶為指標，並留意量縮不破低的進場時機！

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (+0.5)、6525 捷敏 (-0.2)、3317 尼克森 (+0.4)、8261? 鼎、5299 杰力 (-2)、6138 茂達 (+1)，可留意漲價效應的發酵

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+28 收 503) 為指標，2456 奇力新(+0.5)、3068 美磊、3026 禾伸堂(+6.5)、3624 光頡(+1.1)、5317 凱美(+1.5)、2375 智寶(+0.7)、6127 九豪、2492 華新科(+8.5)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如(+2.6)、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意 (+12)、3035 智原 (+1.4)、3661 世芯 (+2.5)、6591 動力 (+1.8)、6150 撼訊 (+3)、2377 微星 (+1.2)、2376 技嘉、3515 華擎、3540 曜越、2465 麗台 (+1.4)、2399 映泰、2425 承啟 (+0.65)、5386 青雲 (+4.3)，此族群走勢出現分歧，指標股撼訊又被分盤交易，留意後勢，其餘個股務必嚴設防守點！

◎ 電動車電池：4721 美琪瑪 (+0.5)、4739 康普 (+2)，目前鈷報價仍上揚

◎ 指數衝高，但個股卻出現極大差異：先前強勢的 5281 大峽谷、4972 湯石開始壓回，同集團的 4137 麗豐、3205 佰妍，表現也不同步！還有很多強勢股開始壓回，當強勢股壓回，沒有延續性時，就開始要知道步入反市場及反反市場囉 (龍捲風操盤術：高階版本)