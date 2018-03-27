〈華夏法說〉今年追求PVC與VCM產能極大化 產銷量上看85萬噸

華夏 (1305-TW) 今 (27) 日舉辦法說會，展望今年，華夏副總經理胡吉宏表示，受惠 PVC 內外銷其他相關產品銷售暢旺，今年前 2 個營收年增逾 18%，今年將持續維持 PVC 與 VCM 全能生產，追求產能極大化，今年目標為 VCM 產銷達 45 萬噸、PVC 產銷則可達 40 萬噸，挑戰新高。

從整體產業面來看，胡吉宏表示，今年全球經濟成長預期佳，預估原油需求將持續成長，而在美元弱勢與 OPEC 國家持續減產下，平均油價可望較去年高，乙烯行情部分，現貨價格在春節前後回跌，但 3 月至 6 月間，亞洲共有 10 座輕油裂解廠，相當於超過 650 萬噸的乙烯產能歲修，乙烯後市行情看漲。

針對 PVC 部分，胡吉宏指出，中國市場受到厲行環保與安全檢查，中國內陸運輸成本提升，加上亞洲 VCM 與 PVC 廠規劃密集歲修，預期上半年 PVC 供應受限，價格將維持堅挺；印度延續去年底基礎建設與農用灌溉管材需求爆發，PVC 庫存偏底，預期需求將持續夏天雨季前；美國市場今年初 PVC 生產不順且內銷需求強，合約價與外銷 PVC 價格均調高，使其他地區市場供應不足，有利於亞洲 PVC 廠。

胡吉宏表示，PVC 行情從去年底起落底反彈，華夏內外銷 PVC 與其他相關產品銷售暢旺，使前 2 月營收較去年成長逾 18%，今年將持續維持 PVC 與 VCM 全能生產，產銷量再挑戰新高，預期今年 VCM 產銷可達 45 萬噸、PVC 產銷則可達 40 萬噸。

化學品部分，胡吉宏指出，全球鹼氯廠多維持高開工率，同時產出較大量 EDC，預期行情難以大幅漲升，不過，國內包括液鹼、鹽酸與漂水等需求暢旺，運轉也相當順利，為今年營運獲利主要來源之一，今年化學品將依據現有設備最高產能運轉銷售；至於其他加工膠皮與膠布等產品，今年初起接單情況好轉。