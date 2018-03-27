【華冠投顧】風電概念股起飛

◆ 劉彥良 盤後分析

中美貿易進入協商，美股強漲，亞股也全面反彈。台股表現強勁，大漲 1.35% 並成功封閉空方缺口 10975 點，漲幅僅落後近期跌勢較深的日股。

台股位階與費半較為接近，反觀道瓊、香港、韓國今天都受制於 5 日線反壓，至於上海則表現最差連 5 日線都摸不到。目前台股又回到 11000 點附近的多空交戰區，接下來還是要看國際股市變化才能決定後勢。

攸關台灣 3GW 風場分配的離岸風電遴選將在 4 月下旬揭曉，相關概念股開始轉轉強。過去由水下基礎結構的 9958 世紀鋼一枝獨秀持續創高，最近則由投資三個風場且示範風機率先啟用的 3708 上緯投控向上表態，已連 2 日拉出漲停。

其他相關概念股在今天也開始跟漲，同時考量均線結構情形下，如 1519 華城、1609 大亞、8349 恒耀、2208 台船都是可意追? 的標的。其中生產高壓變壓器的 1519 華城，除了風電市場外亦跨足太陽能電廠和電動車充電樁，題材多元且前 2 月營收年增率高達 67%，目前在手訂單還高達 25~30 億元，今天剛拉出第一根帶量長紅棒且越過下降壓力線，後勢可期。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估