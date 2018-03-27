中華電積極進軍東南亞市場 IOT大平台今年目標2000家上線

第 5 屆智慧城市展今 (27) 日登場，配合政府新南向政策，中華電信 (2412) 首度結合馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、寮國、越南、印度、緬甸、韓國、香港、澳洲等 11 個國際電信業者參訪，中華電信董事長鄭優表示，中華電 IOT 大平台今年目標 2000 家大廠與新創公司上線，並計畫結合廠商將物聯網整廠輸出，南進市場。鄭優表示，馬來西亞 ACASIA 由東協 7 個成員國電信業者合資成立，中華電信也致力促成與東協各國合作基礎，落實政府新南向政策。鄭優指出，今年國際業者來訪數量大幅增加，在智慧城市項目中，台灣已建立特色，獲不少城市首長青睞，而中華電信智慧城市案例如智慧交通等，未來也具有輸出海外實力，中華電在越南、泰國、新加坡已有子公司，印尼很快會成立子公司，有望和當地台商合作推動商機。



而中華電去年底推出 IOT 大平台目前已超過 500 家大廠與新創公司使用，今年目標上看 2000 家，是電信三雄之冠。



中華電信數據分公司總經理馬宏燦表示，中華電預計攜手國內廠商，透過物聯網打造整廠輸出計畫，目標攻向海外、南進市場。



此外，鄭優強調，5G 標準今年底或明年將制定規格，預計 2020 年可望商轉，而中華電信在物聯網發展中，也以自駕車列為優先發展項目之一，中華電信研究院也正研發中文、台語的語音辨識，並融合 AI 與 IOT 技術的「語意雲」。此外，鄭優也透露，MOD 截至今 (27) 日已經突破 170 萬戶，躍升本土第一大影視平台。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』