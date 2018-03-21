中華電捐5千萬扶植新創企業 鎖定物聯網、資安、大數據

中華電 (2412-TW) 今 (21) 日攜手中小企業信用保證基金宣布擴大辦理「火金姑 (企業相對保證) 專案」，中華電將捐助 5000 萬元，信保基金提撥等值專款，提供 20 倍 (20 億元) 保證融資額度，共同扶植新創及中小企業，主要鎖定物聯網、資安、雲端、大數據、行動加值等產業。

中華電 2006 年間曾推動「火金姑 (企業相對保證) 專案」，協助中小企業融資，當時以內容產業為主，董事長鄭優表示，上次共有 20 個申請案，融資金額合計約 2.78 億元，除一個案子變成呆帳外，其餘都有成長。

他表示，這次與信保基金合作辦理『火金姑 (企業相對保證) 專案』信用保證，只要是經中華電及關係企業推薦的優良廠商，都可申請信用保證，協助產、銷供應鏈的中小企業取得資金融通，鼓勵企業投入創新研發，強化企業競爭力。

鄭優說，除了數位內容產業，這次納入物聯網、資安、雲端、大數據、行動加值，涵蓋六大主軸的新創公司暨中小企業，適用對象除原本中華電有業務往來的上中下游企業、協力廠商、經銷商、加盟企業、關係企業外，還納入雖無業務往來，但為政府政策扶植之發展產業且經中華電信推薦具發展潛力的企業，可望加速台灣新創產業及中小企業發展。

除了推出這個專案，鄭優還透露，將攜手產業界推出創投基金，預計近期就會公布，基金額度將比 5000 萬元還高。

中小信保基金董事長蔡憲浩表示，很高興與中華電擴大辦理「中華電火金姑專案」，落實政府扶植產業發展政策，針對有潛力的台灣中小企業，由中華電做為推薦單位，結合產業龍頭與政府資源，為相關產業鏈帶來實質上的融資助益。