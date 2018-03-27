丹麥CIP選定風機供應商 加速推動離岸風電國產化

丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (27) 日宣布，選定三菱重工維特斯 (MVOW) 為其彰芳、西島離岸風場風機供應商，而 CIP 與中鋼 (2002-TW) 合作開發的 29 號風場，也同樣選定 MVOW 作為風機供應商，可望加速推動離岸風電國產化腳步。

CIP 台灣區計畫執行長侯奕愷表示，CIP 去年 11 月便展開招標，選擇風機供應商，並將本土化明列為招標規格，而由於 CIP 的彰芳與西島離岸風場及與中鋼合作開發的 29 號風場，總開發量將近 1.5GW(十億瓦)，因此促動 MVOW 決定加入台灣本土化風機供應鏈，加速推動在地風機零組件生產。

即將上任 MVOW 執行長的 Philippe Kavafyan 表示，MVOW 的國產化計畫，將完全符合經濟部工業局要求，且 MVOW 的 9MW(百萬瓦) 平台適合經常有颱風的台灣環境，獲選為 CIP 的 2 座風場及中鋼 29 號風場風機供應商，有助於加速推動離岸風電國產化。

Philippe Kavafyan 並說，待 CIP 的 2 座風場順利通過遴選，便可啟動產業鏈製造，部分零組件製造進度，可望較政府要求的時程提前 1 至 2 年。

CIP 持續推中彰化風場計畫，目前已獲得 20 家銀行融資意向書，其中包含 15 家本土銀行，且官股銀行就占了 4 家，截至目前為止，本土銀行已提供總額達 1890 億元的融資意向書，相較於能源局要求的 20% 本土融資，西島與彰芳離岸風場本土融資意願總額，已分別達到 214% 與 194%。

