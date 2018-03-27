落實創造精神 聯發科「智在家鄉」數位創新競賽起跑

為實現企業社會公民責任、落實「Everyday Genius(創造無限可能)」品牌精神，手機晶片大廠聯發科 (2454) 今日宣布舉行「智在家鄉」數位社會創新競賽，以首獎獎金 100 萬元新台幣，鼓勵民眾發揮創意與科技力，為自己的家鄉做一件事情。聯發科表示，參賽者需以台灣 368 鄉鎮及區作為關注對象，提出所欲改善之真實問題 (或在地需求) 及其解決方案，並選擇至少一個該地區公共組織（如地方政府、在地協會或社團）為諮詢或合作對象，於 2018 年 6 月 18 日之前完成提案。



「智在家鄉」競賽由聯發科教育基金會執行，徵件不限參加年齡，學生、社會人士、非營利組織、地方社團乃至公司行號皆可組隊報名。評分著重於喚起社會關注，社會影響力及可行性、原創性及運用數位科技的能力為關鍵。聯發科「智在家鄉」初賽結果預計於 2018 年 7 月公布，入圍之 20 組團隊將獲最高五萬元的研發獎金。決賽將於 2018 年 12 月舉行，屆時將選出特優一組獎金 100 萬元、優等獎三組獎金各 20 萬元。



聯發科成立 21 年，從台灣出發，公司強調，因為有這塊土地的支持，優秀學子及人才的相繼投入，才有聯發科今日的成就，成為營運跨足海外 14 國家、成立 30 個辦公室的全球公司。



聯發科在 2001 年成立聯發科技教育基金會，長期投入科技人才教育，今年決定舉辦「智在家鄉」數位創新競賽，即是秉持創業當時夥伴們共同為台灣創造優質工程研發環境、回饋家鄉的精神，以競賽形式建立平台，鼓勵所有志同道合的民眾為家鄉盡一分心力。把對家鄉的感情化為行動，透過科技創新，提出可解決鄉鎮問題的數位社會創新方案。



聯發科教育基金會董事長蔡明介表示：「科技的力量應該讓每個人都受惠，即使是一個小鄉鎮的問題，如果有人關心，就有改善的可能。聯發科技希望支持每個想要為家鄉盡一份力的心意與創意，透過競賽及獎金作為有夢的台灣人打造理想家園的一個起點，也期待拋磚引玉、共同培育出可以改善社會與人類生活的科技創新力量。」



除了以具前瞻性的技術研發站在世界前沿，聯發科更積極承擔社會責任，關懷在地。「智在家鄉」競賽構想源起於一年多前，聯發科與台南市政府、成功大學攜手合作，針對台南地區需急迫解決的病媒蚊難題提出「智慧捕蚊燈」計畫，希望透過競賽，鼓勵更多有志之士投入，一起解決台灣鄉鎮的問題。此外，聯發科也透過聯發科教育基金會長期投入科技教育，並於去年贊助 5000 萬元，與新竹市政府攜手改造世博台灣館，預計在明年推出「新竹市兒童探索館」。科技教育之外，聯發科也提出具人文特色的公益構想，推出「在地好讀」社區閱讀推廣計畫，贊助北中南及離島共十家社區書店，讓更多人有機會透過書本閱讀台灣的多元價值，並從中獲得啟發與成長的力量。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』