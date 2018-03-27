【IPO追蹤】美團點評將赴港上市 已選定承銷商

據路透社援引知情人士消息稱，美團點評已選擇美林美銀、高盛和摩根士丹利，為赴港IPO做準備，預計最早今年晚些時候完成上市。

消息人士對路透社透露，美團點評不久前開始了上市前的預備工作，本次敲定的三家華爾街銀行將會為該公司的IPO準備工作提供幫助。

3位消息人士透露，該公司希望憑借科技股最近的牛市完成上市，并且在股市上獲得利益。以同樣在香港上市的騰訊控股為例，過去一年内騰訊的股價上漲了大約90%，超越了恒生指數51%的上漲基準。

去年10月，美團點評完成了40億美元的融資，領投方正是騰訊。在這次融資之後，美團點評的估值為300億美元。消息人士透露，美團點評認為，現在決定IPO估值還為時尚早，因為該公司的IPO讨論還處在早期階段。

美團點評、美林證券、高盛集團以及摩根士丹利都拒絕對此消息做出回應。

路透社去年11月曾報道美團點評當時考慮在2018年在美國進行IPO。然而據消息人士透露，之後該公司將上市地點改在了香港。

美團點評CEO為王興，投資方包括紅杉資本、新加坡政府投資公司GIC、淡馬錫、DST Global以及加拿大退休金計劃投資委員會。

一位消息人士表示，本次IPO將會為該公司帶來更多的資金用于線下零售和人工智能方面的發展，從而與阿里巴巴和京東等電子商務企業進行競争。

上個月美團點評透露該平台目前擁有大約3.2億活躍買家以及超過400萬商戶，去年該公司總營收達到了54億美元。但是他們并沒有透露公司的具體利潤。

數據分析機構CB Insights認為，300億美元的估值讓美團點評成為了世界上第四大“獨角獸企業”。

來源：新浪科技

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