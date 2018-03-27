3月消費者信心調查 物價指標滑落至7個月低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 3 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 87.86 點，較上月上升 0.48 點，並創 2015 年 8 月新高，6 項指標僅「國內物價水準」下跌，來到 7 個月以來低點，而上升幅度最大的是「投資股票時機」。

台經中心指出，此次調查中，上升幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，調查結果為 106.20 點，月升 5.30 點，在 2 月下跌後再度增加。

其次分別為「未來半年家庭經濟狀況」88.95 點，月升 0.80 點；「未來半年購買耐久性財貨時機」93.05 點，月升 0.65 點。

「未來半年國內就業機會」本月調查為 107.15 點，較上月上升 0.55 點；而上升幅度最小的指標「未來半年國內經濟景氣」83.30 點，僅月增 0.45 點，但已是連續 8 個月呈現明顯上升趨勢。

而唯一下降的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 48.50 點，不僅月減多達 4.85 點，也創去年 9 月以來新低，顯示民眾對於近期民生物價蠢動憂心。

從絕對水準來看，「未來半年國內就業機會」和「未來半年投資股票時機」皆是樂觀指標，其中就業指標是連續 8 月傾向樂觀，而投資股票指標是連 5 月傾向樂觀。

另外，台經中心自今年起研究增加健康狀況指標，在「目前健康狀況」中，調查結果為 135.55 點，月升 2.05 點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」調查結果為 101.95 點，月升 2.65 點，是 3 個月以來首次呈現樂觀。