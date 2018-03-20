〈國泰金經濟調查〉通膨怪獸來襲 物價上漲預期指數創近6年新高

衛生紙漲價引發的物價上漲效應發威，國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 3 月國民經濟信心調查結果，民眾對近期物價上漲的感受明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下 2012 年 6 月、近 6 年以來新高，在經濟信心轉趨保守且通膨預期上揚的氣氛籠罩下，整體消費意願也出現較明顯的下滑。

國泰金經濟研究處協理陳欽奇表示，景氣對策燈號連續兩個月呈現黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，領先指標仍持續上升，成長動能轉弱。本月民眾景氣現況與展望樂觀指數同步下跌，其中又以景氣展望樂觀指數下跌幅度較大，兩者 6 個月移動平均代表的趨勢值都有轉弱跡象，顯示民眾對於景氣復甦力道有轉趨保守的疑慮。

此外，民眾對近期物價上漲的感受及預期指數同步明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下 2012 年 6 月以來新高，來到 88.9 的位置。在經濟信心轉趨保守且通膨預期上揚的氣氛籠罩下，整體消費意願也出現較明顯的下滑。

各界對通膨怪獸來襲的聲浪此起彼落，國泰金表示，在通膨展望方面，有 62.4% 的民眾認為，今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值維持在 1.33%，略高於主計總處的預估值 1.21%。

相對主計總處預估的今年經濟成長率，民眾看法更為保守，國泰金指出，本月民眾認為 2018 年經濟成長率有機會超越 2% 的比例上升至 72.2%，但平均經濟成長率的預期值僅 2.17%，較主計總處的 2.42% 略偏保守。