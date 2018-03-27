台股盤前─美股翻揚助攻 大盤以蘋概與潤泰個股為指標

台北股市 26 日集中市場透露出半年線 10743 點的支撐力道，同時，亞洲區域股市盤勢在美中貿易大戰緩和並可能進入談判的情勢，韓股、日股、港股指數都收紅，加以今晨美股收紅，證券分析師黃漢成指出，台股將進一步走穩，今天的台北股市將反映在 IC 設計及蘋果概念的強勢上漲。

而強力進行盈餘配發及現金減資案的潤泰集團個股，包括日友 (8341-TW)、潤弘精密 (2597-TW) 等個股，都將成為今天集團股等重要指標。

先來看今晨美國股市收盤的紅光滿面走勢，由於中美兩國之間的貿易緊張似乎有所減緩，美國股市週一大舉收高，自上週五的大跌走勢中強勁反彈。S&P 500 突破 200 日移動平均線，科技股與金融股帶動各類股全線上揚。收盤道瓊工業平均指數收高 669.40 點或 2.84% 至 24202.60。Nasdaq 指數收高 227.88 點或 3.26% 至 7220.54。S&P 500 指數收高 70.29 點或 2.72% 至 2658.55。費城半導體指數收高 56.18 點或 4.24% 至 1380.10。

最受矚目的美國蘋果股價收盤上漲 4.74%，微軟更是大漲 7.56%，谷歌、亞馬遜股價都大漲，台積電 (2330-TW)ADR 也大漲 3.97%，友達 (2409-TW)ADR 大漲 3.05%。

此一有利的亞股、美股收盤走勢，將有利於台股的漲勢及資金由昨日的不占指數的中小型股，在今日進一步轉向權值股，而昨日的蘋果概念股玉晶光 (3406-TW)、大立光 (3008-TW) 已率先反彈，盤中並以生技、光學及畜產內需等中小型股為主流。黃漢成指出，台股的昨日走穩後，今天的台北股市將反映在 IC 設計及蘋果概念的強勢上漲。

同時，3 月底的法人作帳、集團作帳，及 3 月起上市櫃公司營收的回升，都有助於台北股市進一步的反彈。

不過，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股月線下彎，位置在 10895 點，而台股本周來也見到半年線的強勁支撐力道，預估今天走勢必然要先尋求突破月線反壓，否則台股將陷於月線與半年線的區間，上有鍋蓋、下有鐵板的整理模式。

就重大市場訊息來看，潤泰集團昨日晚間發布該公司重要公司包括潤泰全 (2915-TW)、潤泰新 (9945-TW) 的去年的盈餘配發訊息，兩大公司者將辦理現金減資 40%，每股退回 4 元現金，而潤泰全將配發 4 元現金股利，原股東每股將領到 8 元現金；潤泰新昨日董事會通過去年稅後純益獲利 111.64 億元，每股純益 6.91 元，擬配發 2 元現金股利；同時董事會決議辦理現金減資 40%，將退還每股現金 4 元，配息加減資後，原股東每股可領回 6 元現金。

在個股訊息方面，空壓機廠力達 (4552-TW) 召開董事會並通過去年財報稅後純益 9.24 億元，每股純益 9.24 元，同時，董事會決議擬配發去年股利每股 5 元現金，盈餘配發為 54.1% 將提 6 月 13 日召開的股東會決議。力達去年財報營收 81.24 億元，年減 1.72%，稅後純益 9.24 億元，年減 9.58%，每股純益為 9.24 元。而力達去年第 4 季稅後純益 2.31 億元，季減 13.27%，年減 17.85%，每股純益 2.31 元。

而台股製鞋三雄去年同受匯率因素的干擾，包括寶成 (9904-TW)、豐泰 (9910-TW) 的獲利同步較去年衰退，而在每股獲利表現上，則以豐泰 6.57 元表現最佳，鈺齊 (9802-TW) 的 5.65 元居次，昨日公布財報的寶成以 4.38 元居末。