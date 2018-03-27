京城銀擬每股配息1.5元，與去年水準相同，現金殖利率4.03%

【財訊快報／許展溢】京城銀 (2809) 董事會考量公司整體財務體質健全，且資本公積充沛，決議通過 2017 年擬每股配發 1.5 元現金股利，與去年股息水準相同。現金配發率為 30.67%，以昨 (26) 日收盤價格 37.2 元計算，現金殖利率達 4.03%。京城銀去年全年稅前獲利 64.6 億元，年增 15.87%，稅後淨利 56.1 億元，年增 17.45%。每股稅前盈餘 5.64 元、每股稅後盈餘 4.89 元，較 2015 年的 4.87 元、4.17 元表現優異，獲利改寫歷史新高。



京城銀去年每股淨值也創 32.25 元新高，資產報酬率、淨值報酬率各 2.51%、18.5%，去年放款餘額 1452 億元，年增達 14.96%，存款年增 4% 至 1810 億元，活存比升至 80.2% 近年高點。



京城銀董事長戴誠志指出，京城銀放款等業務面成長動能穩健，因應升息趨勢也將進行動態管理。而股利方面，則因法定盈餘公積未達資本總額，按規定最多也只能配息 1.5 元，預期 3 年後能突破法定門檻，增加股利配發金額。



京城銀指出，近年來公司持續多元發展各項業務，優化內部作業流程，以期擴大公司業務規模，強化公司營運獲利能力，目的就是要提供民眾優質金融服務。







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