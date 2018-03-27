老謝：投資郭董公司，不一定穩賺！

FII 即將辦理上市前承銷，報載中韱率不到萬分之三，這意味了 FII 上市一股難求，簡直比中樂透還難，FII 上市後的蜜月行情可以期待，不過相較於 FII 的熱度，郭董的企業最近股價的表現都偏冷。一是外資在鴻海的賣超仍未停歇，尤其 23 日外資單日賣超逾二萬張，鴻海的股價也跌回 90 元左右。理論上，鴻海仍是 FII 85% 最大股東，FII 上市，鴻海是最大贏家，未來每年單是釋股利益就相當驚人。如果 FII 市值真達 6000 億人民幣，這已是鴻海市值近一倍，照理說，鴻海應反應 FII 上市後的價值，股價理應大漲才對？結果是外資不停地賣，股價疲軟無力，似乎預告 FII 在上海掛牌後，FII 可能才是郭董旗下的王牌核心，台灣的鴻海可能淪為投資控股公司，本益比可能繼續打折。



二是郭董這些年擅長財務規劃，公司不斷的拆解，但顧得了新竉，顧不了舊愛，現在郭董三千寵愛集於 FII，很多鴻家軍股票最近表現都欠佳，最早在香港掛牌的富智康從 27.7 港元，這幾天跌至 1.74 港元，去年在香港來勢洶洶的 FIH，最近從 7.38 跌到 3.98 港元，災情都不輕。假如這是慣性定律，那麼 FII 蜜月行情结束，可能是一個賣點！



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』