盤前財經大事搶先讀2018年3月27日

今日操盤前瞻

國發會公布 2 月景氣對策信號

美國 3 月消費者信心指數

蘋果公司春季發表會

韓國 3 月消費者信心指數

股東臨時會：世紀鋼

法說會：英業達、緯創、華夏、台驊、客思達 - KY、力達 - KY、康控 - KY、新鼎、久元、崑鼎、勤誠、中鼎

減資暫停交易：群富通

增資股上市：泰山

中美貿易停戰有譜 美匯轉弱 人民幣升破 6.3

美國財政部長梅努欽上周向國務院副總理劉鶴去信，希望就中國開放市場進行討論，並考慮到北京談判，紓解連日貿易戰的陰霾，美元走勢轉弱，人民幣昨 (26) 日升破 6.3 水平，港元兌人民幣更一度跌破 80 大關。分析認為，人民幣短期走勢視乎貿易戰進行，不過在貿易盈利支持下，長線將繼續上升。閱讀全文...

潤泰全擬每股配息 4 元為 3 年新高 將現金減資 4 成

潤泰全 (2915-TW) 董事會今 (26) 日通過 2017 年盈餘分配案，擬將配發每股現金股利 4 元，為 3 年來新高，同時，也通過辦理現金減資退還股東股款，減資比率 40%。閱讀全文...

裕隆三大車廠獲利大踩油門 中華車現金殖利率逾 6.6%

繼裕日車 (2227-TW) 今 (26) 日公布去年獲利大躍進，裕隆集團旗下裕隆 (2201-TW) 董事會也通過去年財報，全年稅後純益 22.88 億元，年增幅高達 71%，每股純益 (EPS)1.56 元，獲利表現回穩；中華車 (2204-TW) 更是不落人後，全年稅後純益 41.06 億元，年增 28.75%，EPS 3.01 元創近年來新高，中華車董事會也通過 2017 年盈餘分配案，擬配發每股現金股利 1.8 元，以今日收盤價 26.95 元計算，現金殖利率約 6.68%。閱讀全文...

五年來 高盛分析師首度看漲黃金

根據 CNBC 分析報導，高盛銀行預期，未來幾個月，黃金表現將能勝出。逾五年來，高盛銀行分析師首度看漲黃金價格。該銀行分析師說，通貨膨脹有上升跡象，且股市回檔風險增加，這兩項因素當有助支撑黃金價格。閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉併購風蔓延 台股恐成外企最佳練兵場

短短三個月之內，就出現 2 起外國企業現金併購台灣生技掛牌公司，今 (26) 日又有美國上市公司以溢價 58%，將吃下網通廠科納 - KY(4984-TW)，不僅代表併購風從生技蔓延到網通，更透露出外資只要不用耗費太多的資金，就能夠吃下台股掛牌公司，讓台股成為外企的練兵場。閱讀全文...