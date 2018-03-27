【大慶證券】投顧盤前－美股大漲  台股震盪挑戰10日線



◆盤勢分析

美股四大指數昨日大幅收高，漲幅界在 2.7%-4.2% 之間，其中費半指數大漲 4.2% 最多，而道瓊指數也大漲 669 點，一舉收復上周五的跌幅。由於媒體昨日報導，美中雙方正針對貿易問題進行協商，近來貿易戰的情勢有趨緩跡象，美國財政部長梅努欽指出，美、中兩國正在進行協商，若能達成協議，美國就不必對中國進口商品，課徵高額關稅，而中國外交部發言人則說，中國願意與美國進行會談，化解雙方對貿易問題的歧見。從昨日的狀況來看，顯然在媒體報導美、中有意願好好協調後股市隨即大幅上漲，顯見目前都是消息面主導盤勢，在川普可能使出先前對鋼、鋁課稅好來談判的伎倆來看，研判近期美、中貿易戰仍可能雷聲大雨點小，美股維持目前震盪整理的格局不變。

在美股美股四大指數上周五聯袂重挫反應中美貿易戰問題陰霾下，昨日亞股全數開低，所幸亞洲開盤時間美股小道瓊電子盤展開反彈，也激勵日韓股市開低走高，而陸股雖然屬震央，但尾盤跌幅收斂，港股甚至開低走高，從收盤來看，日、韓、港三地都以上漲作收，加上亞幣昨日仍偏上升值，避險的日元也轉貶，因此顯見短線貿易戰問題為政治議題，研判仍將干擾亞股表現，變數觀察亞幣走勢。

台股昨日隨美股走跌開低，不過早盤跌幅小於預期，甚至尾盤以上漲 16 點作收，從外資賣超 90 億、投信賣超 7.9 億、自營商賣超 20 億元來說，台股相對強勢，背後似乎有隻無影的手支撐大盤表現，尤其 OTC 指數收盤上漲 1.1%，來到當日最高，代表內資短線相對積極，並不擔憂國際股市的震盪，不過也因內資操作節奏較短，昨美股反彈後就要留意中小型股是否出現開高走低的狀況。以盤面來看，昨日以生技、3D 感測、汽車零組件、IC 設計、矽晶圓、記憶體相關、連接器等族群表現亮眼，這些除生技因股價基期低，今年轉機性明確外，其他多為先前主流族群，從波段的角度來說，在主流不死之前，研判中小型股輪動的態勢不變，操作上仍要以強者恆強的方向面對，不過，在國際情勢不穩下，短線漲多股也可能有較大震盪的走勢，操作上切勿追高，在盤面仍趨震盪之際，應以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低的類股操作為主。

