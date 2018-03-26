美鑽井平台增 國際油價自2個月高點回落

美國鑽井平台增加，引發市場對原油產量攀升、供給過剩的擔憂，週一 (26 日) 油價走跌，自 2 個月高點回落。

根據 Investing.com 報導，美東時間清晨 5 點 30 分，西德州中級原油期貨下跌 21 美分 (0.3%)，至每桶 65.67 美元；布蘭特原油期貨下跌 15 美分 (0.2%)，至每桶 69.70 美元。

石油輸出國組織 (OPEC) 考慮將減產協議，延長至 2019 年，使油價獲得支撐，上週五，西德州、布蘭特原油期貨價格，皆創 1 月 25 日以來最高水平。

不過，近期部分貿易商、分析師示警，稱美國頁岩油大量增產，恐使減產協議效果打折。

上週五，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告指出，美國石油鑽井平台增加 4 座，至 804 座。

鑽井平台數量被視為原油產量領先指標，自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加近 25%，達每日 1,040 萬桶，超越沙烏地阿拉伯，直逼平均日產量 1,100 萬桶的俄羅斯。

其他能源交易方面，汽油期貨下跌 0.2%，至每加侖 2.038 美元；加熱用燃油維持在每加侖 2.022 美元。

天然氣期貨下跌 0.4%，至每百萬英熱單位 2.623 美元。