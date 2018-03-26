〈美中貿易戰有解〉對台金融業有一衝擊 未來兩個月是關鍵期

美中貿易戰一觸即發，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）目前列出對中國的要求清單，包括減放寬美國企業進入中國金融業的限制，對此，富邦金經濟研究中心首席經濟學家羅瑋和前一銀董事長、國策顧問黃天麟均認為，此事對台灣金融業影響並不大，對於金融業的衝擊在於市場劇烈波動，未來兩個月是觀察期，若貿易戰未擴大，金融市場可望持穩。

黃天麟表示，貿易戰影響其他產業比較直接，對金融業影響比較間接。不過，由於美中貿易戰引發全球股市震盪，金融業也無法倖免，但實際上金融業並沒有因此動搖，目前看來影響並不深。

羅瑋則分析，美國和中國正開始討論如何避免貿易戰真的爆發，短期對台灣金融業的衝擊在於貿易戰一觸即發，所引發的市場劇烈波動。

羅瑋說，若貿易戰真的爆發，造成全球經濟成長放緩的話，台灣恐怕首當其衝。他分析，因台灣在全球產業的價值鏈中處於中上游，且台灣科技產品需要引進外來的半成品再做加工，在此狀況下，一旦貿易戰開打，台灣經濟相對於其他國家受的影響更大，並連帶金融業受到嚴重波及。

至於若放寬美國企業進入中國金融業的限制，黃天麟認為，對台灣金融業的影響並不大，美國人做美國人的生意，台灣人做台灣人的生意。他舉例，台灣金融市場也是開放的，當初開放時市場亦有恐慌情緒，但長期下來，即便台灣開放市場，但歐美銀行在台灣占的比例還是很低，強調台灣金融業還是有競爭力的，無須太過恐慌。

羅瑋則認為，中國先前也已喊出陸續放寬對金融的管制，若中國真的做出放寬金融市場的動作，最可能的是將放寬時程提前。雖然目前台灣多家金融機構到大陸布局，但每一家布局和發展速度相當緩慢，一部分也是受到服貿卡關的影響。

羅瑋說，若中國開放美國企業加速進入金融市場，對台灣金融業未必不是件好事，中國不可能只讓美國加速進場，其他國家都不可以，其他國家也會反彈，因此，認為美國「獨惠」的可能性低。

整體看來，羅瑋認為，現階段美中貿易戰的衝擊是金融市場的波動，保險公司和金融產業直營部分會受到比較大的影響，目前觀察，美中雙方仍相當克制，真的貿易戰開打的可能性較低。

此外，美方貿易制裁須經過一系列步驟，首先要等美國貿易代表處花費 15 天提交具體加稅產品名單，隨後產品名單將有 30 天的公示及徵求意見稿，因此，羅瑋說，未來兩個月是主要觀察時間，若貿易戰在這段期間未持續擴大，金融市場可望持穩。