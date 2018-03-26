麗豐-KY四大動能齊揚 營收獲利拚2位數成長

生技廠麗豐 - KY(4137-TW) 表示，今年美容加盟店仍是主要營運成長動能，表現有望優於去年，加上醫美、電商及東南亞市場業務也持續拓展，今年有機會達損平，將力拼全年營收及獲利 2 位數成長。

麗豐 - KY 今 (26) 日受邀參加證交所主題式業績發表會，公司表示，克麗緹娜美容連鎖加盟店今年將穩健發展，其中目前店家營收將可維持 5%-8% 的年成長率，至於新展店則鎖定中國開發中的三、四線城市，包括黑龍江、貴州、吉林等地區，因為隨消費力提升，具有高成長潛力，預估全年據點將新增超過 300 家。

目前麗豐 - KY 在總店家數約為 4000 家，其中中國有 3679 家，台灣及其他 321 家，包括越南、印尼、港澳是未來積極拓展的目標市場。

至於電商部分，麗豐 - KY 表示，公司的策略為多品牌、多通路，從線下美容院到線上電商平台，其中電商平台有助於擴大不同年齡層的客群。今年前 2 個月業績成長等符合預期，目標將達到損益兩平。

另外在醫美診所部分，麗豐 - KY 表示，北京醫美診所已完成裝修，預計 4 月正式開幕，將聚焦從臉以下的產品線，發展自有品牌雅樸麗德 (Up Lider)，目標第一年就能達損益兩平。