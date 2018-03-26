材料成本壓力降＋產品組合改善 勤誠雙率拼回升 今年業績火力全開

勤誠 (8210) 接單從去年第四季起引擎全開，今年一路暢旺，目前包括去年下半年投產的新產能均處於滿載狀態，除了業務面展望極佳之外，今年原物料價格預計持平，可望降低成本壓力，加上成本控管與降低美元資產部位，雙率可望回升。勤誠受國泰證券之邀，將在週二 (27 日) 舉行線上法說會，對去年財報與今年展望提出進一步的說明。據悉，因今年中、美市場皆有斬獲，內部對今年成長展望甚具信心，首季業績即可展現淡季不淡的姿態，營收可望較上季的 15.98 億元新高持平，3 月挑戰歷史新高。



該公司去年 EPS3.8 元，將配息 3 元，殖利率逾 6%。上季稅後淨利 1.47 億元，為去年高峰，EPS1.23 元。展望今年，在業務方面，中國資料中心釋單暢旺，動能從上季即已展開，預計將延續到今年中，因此目前連同甫量產的新廠均已產能滿載，主力為中國資料中心需求，因阿里巴巴、騰訊、百度等網路巨擘釋出訂單，令勤誠客戶如曙光、浪潮接單大增。



至於美國資料中心需求預料可望在下半年接棒而起，受惠 Purley 平台換機潮帶動，展望也佳。



而去年儘管營收逾 55 億元續創歷史新高，但獲利率大降，致使全年獲利年減 24%，表現未如預期，其中，去年毛利率下滑至 26.65%，創六年新低，營益率 12.4% 亦創四年新低。



對此，勤誠特別強調，去年因為材料上漲以及產品組合均影響獲利，其中，材料方面，鐵材、塑膠粒、包材等在去年漲幅均超過一成，目前大致都已在高檔，預計今年會持平。



而雖然客戶降價壓力仍在，該公司將透過管控生產成本的方式因應。匯兌損益方面，去年因人民幣與台幣對美元升值，勤誠認列了匯損 7814 萬元，今年規劃降低美元資產部位，以期減輕匯兌損益的影響。此外，預料美國客戶訂單回流，也有利於產品組合的改善，因此，內部預期今年毛利率可望維持穩定，目標維持 26-30% 之間，力圖進一步回升。



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