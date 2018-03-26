席勒炮轟川普：就是愛演 貿易戰可能引爆經濟危機

摘要：「在當年的大蕭條期間引入的關稅措施雖然沒對美國經濟構成實質性衝擊，但幫助摧毀了民眾對經濟的信心，以及重新規劃未來的意願。正是那些觀望的態度才最終導致了經濟衰退。」

川普挑起的貿易關稅爭端不僅讓貿易夥伴國頗為震驚，還引發了多位經濟學家的口誅筆伐。

耶魯大學教授、2013 年諾貝爾經濟學獎獲得者羅伯特 · 席勒（Robert Shiller）就是其中的一位。席勒大肆抨擊川普，將其形容為一個「愛出風頭的、善於引起公眾注意」的人，但他的行為卻與其總統角色完全不相稱，他這麼做主要是出於政治的目的。

席勒周六在北京出席中國發展高層論壇時接受 CNBC 採訪表示，中美貿易爭端加劇會直接導致一場經濟危機。

相關企業是建立在長遠規劃基礎上的，他們已經培養出了熟練的技術工人，建立了成熟的工作方法。一旦進口被切斷或受到影響，任何一個國家都必須重新來過。

屆時只會是一片混亂：如果人們認為這種事情極有可能發生，將來的經濟發展會放緩。

他警告稱，中國有可能對來自美國的供應鏈或者生意「動刀」，而美國企業並沒有對此做好應對準備。

談及貿易戰對美國自身的衝擊，席勒認為，雖然關稅不大可能導致美國爆發明顯的通膨效應，但中美雙方愈演愈烈的摩擦會讓美國經濟逐步趨向衰退。

「當談起這場貿易戰對經濟的影響程度，我認為其在心理層面的影響要大於實質效果，除非他們真的在關稅上急踩剎車。」

席勒這樣說：

在當年的大蕭條期間引入的那些關稅措施雖然沒有對美國經濟構成較大程度的實質性直接性的衝擊，但可能幫助摧毀了民眾對經濟的信心，以及重新規劃未來的意願。

正是那些「觀望」的態度才最終導致了經濟衰退。

希勒還表示，貿易戰可能結束過去數月全球經濟齊頭並進增長的勢頭，但去年的增長意味著「經濟幾乎沒有能力吸收任何與貿易有關的緊張情緒」。

席勒還質疑川普政府中的其他高級官員，說總統聘請了一些極端分子。他是指白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），就是那位寫了《致命中國》（Death by China）和《即將到來的中美戰爭》（The Coming China Wars）兩本書的對華鷹派人士。

共同出席中國發展高層論壇的前美國財長薩默斯（Larry Summers）也擔心關稅政策。他認為，美國鋼鐵相關行業的工人數量是鋼鐵生產業的 40 倍，關稅的弊端遠遠大於收益。「這是一項不審慎的政策，有點像用自殘的方式來威脅他人。」

『新聞來源／華爾街見聞』