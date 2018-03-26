薩默斯：即便中國不反擊 美國貿易戰也得不償失

摘要：薩默斯稱，美國鋼鐵使用行業工人數量是鋼鐵生產行業的 40 倍，川普關稅計劃的弊端遠遠大於收益。薩默斯曾在克林頓時期任美國財長，他認為川普採取的是不審慎的公共政策，有點像用自殘的方式來威脅他人。

川普的關稅計劃繼續遭到經濟學界的抨擊。

在周六北京舉行的中國發展高層論壇期間接受 CNBC 採訪時，美國經濟學家薩默斯稱，美國鋼鐵使用行業所僱傭的工人數量，是鋼鐵生產行業工人數量的 40 倍，川普的關稅計劃的弊端遠遠大於收益。

本月初川普簽署關稅決定，對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，3 月 23 日生效。歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西獲得豁免，有效期至 5 月 1 日。中國不僅出現在豁免名單中，上周川普又根據 301 調查結果宣布向至少 500 億美元中國商品徵收關稅的計劃。

薩默斯曾在克林頓執政時任美國財長，對於川普的關稅計劃，他認為這並不是「審慎的公共政策」，「有點像『停下！否則我要開搶打自己的腳了』這種策略。」

他還提到，至於關稅計劃會對中國帶來多大程度的衝擊尚不清楚，但是很明確的一點是，即便沒有中國的反擊，這也會傷害美國經濟。

川普上周四宣布，計劃對至少 500 億美元的中國進口商品徵稅，覆蓋約 1300 類商品。美國貿易代表辦公室（USTR）稱，將在 15 天內公布針對的商品清單。

中國商務部第二天表示，對美產品加征關稅，涉及美國對華出口約 30 億美元。第一部分共計 120 個稅項，涉及美對華 9.77 億美元出口，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加征 15% 的關稅。第二部分共計 8 個稅項，涉及美對華 19.92 億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加征 25% 的關稅。

薩默斯認為，中方這 30 億美元的回擊，可能僅僅是針對美國最初宣布的鋼鐵和鋁關稅計劃，對於美方的其他行為，中方真正的措施尚未拿出。

不過從隨後美國的反應來看，中美貿易戰似乎出現緩和跡象。華爾街見聞稍早提及，美國財長姆努欽周日在接受福斯新聞採訪時表示，中美正在商談，他對於雙方達成協議感到樂觀。

『新聞來源／華爾街見聞』