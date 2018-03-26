製造業近半數廠商看好未來半年景氣 這二大業者尤其樂觀

台灣經濟研究院今 (26) 日公布製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點調查，三大產業同步下滑，不過，製造業廠商有近半數看好未來半年景氣，又以電子機械和鋼鐵基本工業看好比例較高。

2 月製造業營業氣候測驗點由上揚轉為下跌，較上月減少 1.86 點至 98.33 點，服務業結束連續 2 個月上升後轉為下滑，月減 0.52 點至 93.22 點；而營建業結束先前連續 3 個月走升的態勢來到 101.99 點，月減 3.18 點。

台經院景氣預測中心主任孫明德說明，近期國際經濟局勢仍呈現穩定成長態勢不過國內由於春節比較基期不同，製造業廠商對於當月景氣看法保守，服務業則受到美股拖累影響，台股劇烈震盪，使金融業對當月景氣看法轉為悲觀，至於營建業因在建工程執行狀況未如預期，再加上房地產交易較為冷清，影響廠商對當月景氣看法。

在製造業調查上，認為 2 月景氣「好」的比率為 16.1%，較上減少 14.3 個百分點，認為 2 月景氣「壞」的比率則為 42.1%，較上月大增 25.9 個百分點，其中以電力機械、電子機械、橡膠和塑膠製品業看壞比例較高。

所幸整體製造業廠商對未來半年景氣看法中，看好廠商由增加 15.0 個百分點至 49.7%，看壞比率減少 3.2 個百分點至 8.1%，其中對未來半年景氣以電子機械和鋼鐵基本工業看好比例較高，其餘多以持平看待。

在服務業調查方面，對 2 月景氣看好比例較高者是餐旅業，而對未來半年看法則以證券業和保險業看好比例較高，其餘產業多以持平看待。

營造業方面， 台經院說明，2 月景氣相較 1 月衰退，主要因在建工程執行狀況未如預期，且現有人力調度不及、天候濕冷，但未來半年營造業景氣將略優於 2 月。

至於不動產因適逢農曆春節、228 假期，且上半旬氣候濕冷， 2 月國內六都建物買賣移轉件數較 1 月下滑 41.5%，不過，未來半年不動產業景氣將略優於 2 月，主要是受惠於產業即將進入傳統 329 檔期旺季，加上下半年國內選舉議題將發酵，使不動產開發商全年推案更為重視上半年的 329 檔期。