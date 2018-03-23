2 月工業、製造業生產指數雙翻黑 終結連9紅及連21紅

經濟部統計處今 (23) 日公布 2 月工業生產指數 94.29，年減 1.93%，終止連 9 個月正成長，其中製造業生產指數年減 2.86%，終止連 21 個月正成長；累計前 2 月工業生產年增 4.63%，其中製造業年增 4.13%，仍延續 2016 年 5 月以來的成長走勢。

統計處指出，2 月製造業生產指數因逢農曆春節，工作日數明顯減少，年減 2.86%，其中電子零組件業、化學材料業及機械設備業仍續呈正成長，分別年增 3.28%、3.24% 及 3.42%；累計 1 至 2 月，指數續創歷年同期新高，年增 4.13%，延續 2016 年 5 月以來的成長走勢。

以主要行業別觀察，1 至 2 月電子零組件業年增 6.97%，主受惠智慧科技應用擴展，及矽晶圓市場需求強勁，加上中小尺寸面板、LCD 用玻璃基板生產續增，積體電路業及液晶面板業分別年增 9.48% 及 3.39%。

機械設備業因智慧製造需求活絡，帶動線性滑軌、滾珠螺桿、電子及半導體生產設備等持續增產，年增 14.22%；化學材料業因國際油價續居高檔，提振石化原料市場買氣，加上部分廠商陸續完成檢修，年增 2.5%。

基本金屬業則因國內高爐及產線歲修，年減 1.82%；電腦電子產品及光學製品業年減 1.98%，主因手持行動裝置、虛擬實境裝置及光學元件減產所造成。

展望未來，統計處指出，由於各式消費性電子產品不斷創新升級，加上車用電子、物聯網、高效能運算等科技應用擴展，國內電子產品相關供應鏈可望受惠；此外，國際景氣回溫，投資設備需求殷切，加上原物料價格續居高檔及國內鋼鐵廠高爐歲修結束，將挹注機械設備、化學材料及基本金屬等各業的生產動能，預計第 1 季製造業生產將續呈成長，但在高基期效應下，增幅將趨和緩。

統計處表示，預估 3 月年增率將持平，主因去年 3 月製造業基期高，今年第 1 季年增 3%，另外，看好第 2 季也將呈現成長；不過美中關係緊張則是不確定因素，後續影響有待觀察。

統計處副處長王淑娟指出，台灣製造業生產中電子零件占三分之一，有很多在中國加工製造，赴中國設廠生產的業者將受到美中貿易戰的影響；但她認為，由於台灣業者技術具競爭力，後續是否出現轉單效應等相關影響也是要持續觀察。