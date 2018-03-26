凱基：平價版iPad有望支援蘋果鉛筆

《9to5mac》報導，凱基證券 (6008-TW) 分析師郭明錤發布了一份新報告，預測今年蘋果 Apple (AAPL-US) 鉛筆出貨量將增加一倍。他認為，iPhone 最終可能會支援 Apple Pencil 這項產品，但預計下週將推出的新款 9.7 英寸 iPad 更有可能與 Apple Pencil 互相搭配。

因此，郭明錤預測，蘋果 Pencil 目前銷量 - 蘋果沒有具體披露 - 今年將從去年的 400 萬至 450 萬美元成長到 900 萬至 1000 萬美元。蘋果股價週五收盤（23 日）下跌 2.32% 來到 164.94 美元。

蘋果股價日線趨勢圖



據了解，這也是分析師郭明錤首次在沒有確實的確認訊息下，推出的第一份報告。蘋果公司在 2018 年的出貨量比 2017 年翻一番的前提，是蘋果公司將在下週發布的低價 iPad 上增加對 Pencil 的支援。

Apple Pencil 目前支援 9.7 寸 iPad Pro、10.5 寸 iPad Pro、及兩種 12.9 寸 的 iPad Pro 的版本。預計下週推出的蘋果下一代 iPad 將替代目前售價 329 美元的第五代 iPad，它缺乏 Apple Pencil 的支援。圍繞會支援 Apple Pencil 猜測均來自於蘋果的教育活動邀請，其中包含了用 Apple Pencil 所畫的 Apple 徽標。

凱基進一步預測，新的 9.7 寸 iPad 將在 2018 年佔 iPad 銷售量的 70% - 部分原因是新的 iPad Pro 預計將在今年底才會推出。

郭明錤認為，更大的 iPhone 最終也將與 Apple Pencil 搭配，但預計今年不會發生。