凱基郭明錤：蘋果第2季將推低價版MacBook Air 推升筆電銷售

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 近年來將筆電重心轉向 MacBook Pro，市場盛傳原先 MacBook Air 恐漸被淘汰。不過根據凱基證券最受信賴的蘋果分析師郭明錤指出，蘋果預計第 2 季會推出更廉價版的 MacBook Air，比外界預期更早。

據《9TO5Mac》等媒體報導，郭明錤在最新的蘋果投資筆記上說，他預計今年第 2 季蘋果將推出價格較低的新款 MacBook Air，這將助 MacBook 出貨量增加 10-15%。相比之下，NB 產業預計整體出貨減少 0-5%。

近年以來，隨著蘋果將焦點轉向 12 吋的 MacBook 及 MacBook Pro，Air 系列少有變動，自 2015 年後，只在去年年中做了一新更新，使用更快的 1.8GHz 英特爾晶片，售價為 999 美元。郭明錤預計，今年第 2 季推出的新款產品售價將會更低。

郭明錤表示，廣達 (2382-TW)、瑞儀 (6176-TW)、可成 (2474-TW)、新日興 (3376-TW)，都可望在強勁的銷售動能下受益，而新日興將因市占提升與更高的 ASP(平均銷售價格) 而雙重受惠。

郭明錤並未詳述新款 MacBook Air 的可能規格，部分媒體認為，螢幕的提升似乎在所難免，目前 Air 使用 1400 x 900 非 Retina TN 面板，有機會更改設計，並升級至 Thunderbolt 3 。

郭明錤還在新的投資筆記中強調，看好今年下半年 AirPods 更新後的出貨量，預期會有強勁成長，而今年的新款 iPhone，以入門級的 6.1 吋 LCD 版本最值得關注，並讓供應鏈欣興 (3037-TW)，與合作夥伴緯創 (3231-TW) 與和碩 (4938-TW) 受惠。