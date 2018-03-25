聯準會副主席人選最新進展：John Williams是頭號人選

摘要：關於聯準會副主席人選的消息時有傳出，最新消息是 John Williams 是頭號人選。

關於聯準會副主席人選的消息時有傳出，最新消息是 John Williams 是頭號人選。

華爾街日報引述知情人士透露，在角逐聯準會副主席一職的進程中，舊金山聯儲主席 John Williams 是頭號人選，其他候選人包括前美國財政部官員 Mary Miller、花旗集團全球投資銀行總裁 Raymond Mcguire。

此前 3 月初的時候，彭博援引知情人士稱，PIMCO 的經濟學家 Richard Clarida 是聯準會副主席候選人中的「領跑者」，最有可能成為聯準會二號人物。白宮已經對 60 歲的 Clarida 進行了面試，共和黨人認為其是一個安全的選項。

這並不是第一次傳出 John Williams 有可能擔任聯準會副主席的消息，早在今年 1 月，就曾有報導提到白宮正在考慮讓 John Williams 擔任聯準會副主席一職。

John Williams 是紐約聯儲推薦的副主席候選人，如果經得華盛頓方面聯儲理事的一致同意，那麼今年夏天當 William Dudley 退位時，John Williams 將接替他的位置。

2011 年 John Williams 接替現任聯準會主席葉倫成為舊金山聯儲主席，此前他還擔任過舊金山聯儲研究室主任，當時也是直接匯報給葉倫。

John Williams 的職業生涯幾乎都在聯準會度過，早在 1994 年就加入了聯準會任資深經濟學家；2002 年，John Williams 加入了舊金山聯儲。他的履歷非常符合川普政府想尋找的「廣受尊敬的貨幣經濟專家」這一定位。

在此之前，針對聯準會空缺職位的問題，白宮也曾對一些符合要求的人選進行過面試。

去年 12 月底媒體曾報導，白宮已經對兩位經濟學家 Richard Clarida 和 Lawrence Lindsey 進行了面談，考慮讓其中一人擔任聯準會副主席職務。

Richard Clarida 目前是 Pimco 的一位董事總經理，同時也是哥倫比亞大學經濟與國際關係專業的教授。2002-2003 年，他曾擔任美國財政部助理部長，主要負責經濟政策方面的事務。

而 Lawrence Lindsey 目前在華盛頓經營一家經濟顧問公司，曾在 1991-1997 年於聯準會任理事。2001-2002 年，他是小布什政府的最高經濟顧問，時任白宮國家經濟委員會主任，在籌劃小布什 2010 年的 1.35 兆美元減稅計劃中曾發揮主導作用。

時間再往前推，11 月時還有媒體報導稱，白宮考慮任命現任德國安聯（Allianz）首席經濟顧問的 El-Erian 為聯準會副主席。

2017 年 9 月 6 日，聯準會副主席費希爾意外地以「個人原因」為由向總統川普和白宮遞交辭呈，並於 10 月 13 日左右提前離職，卸下了聯準會副主席和理事職務。而葉倫於今年二月初將聯準會主席之位交給鮑威爾。

費希爾和葉倫相繼離開後，七個聯準會理事席位中有四個將由川普提名。由於聯準會理事的任期長達 14 年，總統有機會任命如此多位理事的情況相當少見。這意味著聯準會迎來了 1936 年以來最劇烈的領導層變化，決定權就掌握美國總統川普手裡。這也讓聯準會未來的升息路徑的不確定性有所增強。

『新聞來源／華爾街見聞』