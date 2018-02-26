凱基郭明錤：蘋果將推頭戴式耳機 新日興、致伸受惠

據凱基分析師郭明錤最新蘋果觀察指出，蘋果今年強化聲學配件，除了下半季升級 AirPods 之外，還會推出「全新設計」的自有品牌高階頭戴式耳機，預期台灣新日興 (3376-TW)、致伸 (4915-TW) 與中國歌爾 (002241-CN) 聲學，為值得注意的關鍵供應商。



據《AppleInsider》報導，新耳機可能具有無線接連功能。據郭明錤說法，蘋果公司的目標是提供一個產品，能擁有 AirPods 的便利性，但音質更好。蘋果正在尋找能夠提升性能的高品質音頻零組件，但這些零件價格昂貴。

依郭明錤看法，新的頭戴式耳機將與 AirPods、智慧音箱 HomePod ，共同完善蘋果的聲學產品線。

郭明錤預計致伸與新日興將是新產品的關鍵供應商。致伸因熟悉聲學業務，而可能取得組裝訂單，新日興則擁有 MIM 技術優勢，可能為 MIM 獨家 / 主要供應商。由於內部結構設計，可能要用到數十個以上 MIM 組件，預估加總單價約 10-15 美元，可望顯著貢獻新日興營運動能。

《AppleInsider》指出，由郭明錤的看法及新日興的加入，這款新耳機預計由金屬外殼集成，而先前 AirPods 有 W1 晶片來協助耳機更快與設備進行配對、HomePod 搭載蘋果 A8 晶片，擁有聲學實時建模，新耳機有望再予強化。

郭明錤並表示，升級版的 AirPods 最大差別，在於充電盒支援無線充電與採用升級 W1 晶片。

郭明錤預期，AirPods 零組件與組裝出貨，在 2018 年分別約年成長為 100-150% 與 60-80% 至 3000-4000 萬與 2400-2600 萬，為降低成本與因應強勁需求，預期歌爾最快將在第 4 季加入 AirPods 供應鏈，成為第三家組裝廠商。