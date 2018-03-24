銀娛(00027-HK)72.8億購永利度假村4.9%

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永利澳門(01128-HK)母公司永利度假村的創辦人史提芬.永利，由於涉及性醜聞，被迫離職，更悉數出售所持股份，一代賭業大亨黯然離場。同時，擁有澳門賭牌的銀河娛樂(00027-HK)趁今次機會，周五宣布以每股175美元，收購永利度假村發行的新股，涉資9.275億美元，即約72.8億港元，雙方不排除將來合作的機會。 銀娛副主席呂耀東在新聞稿內表明，今次是獨一無二的機會，讓集團能夠向這家擁有高質素資產及發展藍圖的集團投資。永利度假村行政總裁麥馬度則指出，對引入銀娛成為股東感到榮幸。 是次銀娛的作價，較永利度假村周四收報175.54美元，折讓0.3%，而這筆股份佔成交日已發行總股本的4.9%，交易將由銀娛內部資源作部分支付，其餘為銀行貸款。 同時，史提芬．永利亦沽出所有永利度假村持股，可謂與這家由自己一手創辦逾16年的企業正式分手。據永利澳門公布，史提芬．永利在周三已以每股180美元，出售410.5萬股永利度假村，涉資7.39億美元。由於銀娛購入永利度假村的股份，其中一項條件要史提芬．永利將餘下的800萬股以不低於每股175美元價格出售，在銀娛的新聞稿內亦透露有兩名長線機構投資者股東，同意購入這800萬股，每股作價175美元，涉資14億美元。 對於銀娛入股永利度假村的交易，澳門博彩監察協調局表示，會密切跟進，並指，永利澳門早前已將有關股權變動意向通知澳門特區政府，到目前為止未發現有違反賭牌承批公司持有5%或以上股東，不得直接或間接持有其他賭牌公司5%或以上資本的規定 ，但該局會及時掌握最新情況，分析研判是否符合法律規定，以及會否影響澳門博彩業。