美國政府關門危機解除 川普簽署1.3兆美元開支議案

摘要：川普簽署議案避免了聯邦政府年內第三次關門。他說對議案非常失望，簽署是考慮到國家安全。美國國防部長稱這是史上最大規模的軍事開支議案。此前川普發推稱，考慮行使否決權。

最近一次美國政府關門危機「鬧劇」迅速收場。

美東時間 23 日本周五，川普簽署 1.3 兆美元的綜合性政府開支議案。他自稱對此議案非常失望，但也別無選擇。這是出於對國家安全的考量，不會再簽署類似這樣的議案。他還呼籲國會賦予他針對未來所有開支議案的單項否決權。

美國國防部長馬蒂斯表示，上述議案是美國史上最大規模的軍事開支議案。

此後美股進一步走高，道指漲幅重又超過 100 點。截至最近一次更新，漲幅擴大到 140 點以上。

美國眾議院和參議院已經在本周四先後投票通過了上述議案，只待川普簽字。如果不能在美東時間周五 24 點以前讓該議案成為立法，美國聯邦政府將迎來今年第三次停擺。

而就在 23 日美東時間早 8 點 55 分，川普在 Twitter 上發帖稱，他考慮對這一法案行使否決權，因為民主黨完全拋棄了 80 多萬 DACA 保護的移民，而且美國國防急需的墨西哥邊境牆沒有得到全部的資金支持。

去年 9 月，川普廢止了美國前總統歐巴馬開始的「童年抵美者暫緩遣返計劃」，即川普在上述推文中提到的 DACA。DACA 保護將近 80 萬移民免於被遣送出境，允許他們合法地在美國生活與工作。在廢止這一計劃之後，川普一直要求國會給予 DACA 受惠者同等保障。

華爾街見聞此前援引分析稱，在今年這個關鍵的國會中期選舉年，國會兩黨都盡力避免政府再度關門，但政府支出議案的核心問題總是無法達成共識，問題集中在移民、歐巴馬醫改對保險供應商的補貼、紐約和新澤西之間的跨海隧道興建、邊境牆撥款，以及加強持槍人士背景檢查等。

參眾兩院通過上述支出議案後，華爾街見聞提到，該議案將提高美國的軍事和邊界安全技術的資金投入，這是共和黨的兩大優先事項。它還將增加資金應對阿片類藥物成癮，並改善美國的基礎設施。其他條款包括加強槍支銷售背景調查和學校的安全措施。

『新聞來源／華爾街見聞』