一張圖讀懂貿易戰：中國若「真打」，這才是最佳報復對象

摘要：中國如果真打，那應該這麼打。

23 日本周五，在接受彭博社採訪時，當問及中國會不會考慮減少購買美國公債，中國駐美國大使崔天凱回答：

我們在研究所有選項。那就是為什麼我們認為，任何單邊保護主義行動都將傷害所有人，包括美國自身。 它肯定會傷害美國中產階級的日常生活、美國企業和金融市場。

彭博報導認為，中國展示了必要時放緩購買美國公債的意願。

不過即便雙方口水戰輪番升級，但中美在「貿易戰」中，似乎都保留了一定操作空間。

見聞主編精選文章《讀要聞 | 崩盤以對中美貿易戰 市場反應過度了嗎？》分析指，白宮內部在制裁中國的態度上顯露出分歧。白宮貿易顧問納瓦羅和美國貿易代表萊特希澤依舊態度強硬，川普和商務部長羅斯卻在簽字儀式前後透露寬鬆語氣。

從目前來看，川普簽署就 301 調查結果採取行動的備忘錄，指示對中國造成美方傷害的不公平收購美國技術行為、政策等採取一系列行動，徵稅產品額度為 500 億美元；川普的不僅針對數百億美元總值的商品，他瞄準的是中國的強國戰略《中國製造 2025》，眾多高科技領域被列入加征關稅的領域。

而中國商務部也發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加征關稅。徵稅額度達 30 億美元。對中國美國徵稅領域，則集中在農產品方面。

貿易戰如果真正開打，兩國或許不會像目前這樣仍保留進一步操作空間，互相的出口重要領域或都將受到重創。

下圖是美國對中國的主要出口領域，其中，農作物和水果、木材製品、紙漿等都可能受到中國的反擊。因為這些產品多半出產於美國中部農業州或保守州，這裡是川普選票的「基本盤」。如果「貿易戰」升級，不排除動搖川普的貼票倉——美國中下層白人。

此外，大飛機（波音客機）也將成為中方着力的領域，因為還有歐洲「空客」，國產 C919 等備選。

『新聞來源／華爾街見聞』