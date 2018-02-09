鼎炫 1月營收年增32% Q1業績可望優於去年同期

鼎炫 (8499-TW) 今 (9) 日公布 1 月營收達 1.18 億元，月減 18.51%，年增達 32.03%，該公司主管表示，今年第 1 季營運動能仍持穩，可望較去年同期 2.96 億元成長。

鼎炫去年 11 月 24 日以每股 96 元上市掛牌，掛牌當日收盤價 158 元，漲幅達到 64.58%，在 11 月 29 日以 162 元創下天價，但是今日收盤價 83.2 元，不僅跌破 96 元承銷價，距離上市以來最高點跌幅已達 48.64%。

鼎炫去年營收逐季下滑，全年營收 14.69 億元，年增率僅 2.05%，公司指出，受人民幣匯率影響導致，若以人民幣計算，全年營收成長率 10.85%；第 4 季營收 3.88 億元，較 2016 年同期及去年第 3 季下滑，除匯率因素，主要是因部分專案入帳遞延至第 1 季。

鼎炫今年首季營收雖然進入淡季，但可望優於去年同期 2.96 億元，同時，鼎炫衡器事業的智能衡器市場具高度成長性，其優勢可望持續擴展市占率；高毛利的 EMI 材料業務前景穩健，可持續擴充應用領域推升成長。隨著智能衡器營收比重提高，將有助鼎炫毛利率走勢並推升獲利成長。

鼎炫目前股本 5.18 億元，業務包含電子衡器及 EMI 材料兩大領域。