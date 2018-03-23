中國忠旺2017年內利潤上升33.1%至人民幣38.7億元

產品結構持續優化 藉國際併購深化終端應用佈局

業績摘要：

全年對外銷量約爲 73.7 萬噸，當中明星產品鋁合金模板的銷量達約 25.9 萬噸。

收益按年增長 16.6% 至人民幣 194.6 億元，整體毛利率爲 32.6%。

年內利潤按年增長 33.1% 至人民幣 38.7 億元。

完成兩項國際併購，拓展航空及航海等高端鋁應用領域。

鋁壓延材項目第一條生產線正式投產，生產效率逐步提升，產能持續釋放。

財務摘要：

人民幣百萬元 (截至 12 月 31 日止 12 個月) 變動 2017 年 2016 年 對外銷量（噸） 737,366 765,051 --3.6% 收益 19,459 16,695 +16.6% 毛利 6,349 6,288 +1.0% 除息稅折舊及攤銷前利潤 6,856 5,366 +27.8% 年內利潤 3,868 2,907 +33.1% 每股股息（港元） 0.25 0.21 +19.1%

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 23 日 - 全球領先的鋁加工産品研發製造商中國忠旺控股有限公司（「中國忠旺」或「公司」，連同其附屬公司「集團」；股份代號：01333）公佈截至 2017 年 12 月 31 日止 12 個月（「回顧年」）之經審核全年業績。回顧年內，集團的高附加值產品鋁合金模板的銷售表現亮眼，帶動平均單價提升。集團實現整體對外銷量約 73.7 萬噸，總收益增長 16.6% 至約人民幣 194.6 億元。年內利潤按年顯著增長 33.1% 至約人民幣 38.7 億元。

董事會建議派發末期股息每股港幣 0.15 元，連同中期股息每股港幣 0.10 元，全年每股派息港幣 0.25 元，派息比率約 41.2%。

中國忠旺董事長兼總裁路長青先生表示：「在中國，鋁材的新應用層出不窮，以綠色建造、交通運輸、機械裝備等高端領域尤爲突出。集團提前佈局研發及生產能力，進一步鞏固高端鋁加工的綜合實力，並取得理想業績。值得一提的是，集團相繼完成了對 Aluminiumwerk Unna AG（「Alunna」）及 Silver Yachts Ltd.（「SilverYachts」）的收購，不僅有助於加速集團在高端應用領域的發展，更可最大化發揮現有優勢，促進長遠發展。」

國際併購促業務互補 拓展終端領域部署

回顧年內，集團成功完成兩項國際併購，實現了開拓國際業務的里程碑。其中對專注生産高端無縫鋁管的 Alunna 的收購，將有助於加速集團在汽車及航空領域的發展；而大型全鋁合金超級遊艇製造商 SilverYachts 的加入，將令集團直接邁入下游終端製造。新業務將與集團現有業務產生協同效應，爲長遠可持續發展增添活力。

鋁擠壓業務 -- 優化産品結構 提升盈利能力

集團憑藉出色的設計能力和生產工藝，為客戶提供涵蓋設計、生産、售後的一站式輕量化解決方案，高端產品的佔比持續上升。其中，明星產品鋁合金模板經過對合金配方、產品尺寸、表面處理等環節的改良後，産品質量及耐用性顯著提高，有助於提升客戶的經濟效益，廣受市場歡迎。同時，產能優化也初見成效。回顧年內，已有一台 225MN 超大型擠壓機正式投産，第二台則正在進行調試；訂購的 99 台擠壓機已有部分到廠安裝調試。新增產能的陸續投產將擴大集團對高端產品的生產規模。

深加工業務 -- 以創新助力輕量化發展

集團深挖中國市場需求，成功研製出符合交通運輸行業標準的鋁制大部件，供應汽車、客車、軌道車輛等市場，該類産品銷量及種類均呈上升趨勢。集團瞄準增長迅速的新能源汽車市場, 回顧年內，繼續為奇瑞新能源的純電動汽車「eQ」系列獨家供應全鋁車身骨架, 並榮獲奇瑞汽車年度「卓越合作表現獎」。集團還攜手中國第一汽車股份有限公司，研製出國內首台擁有全鋁車身及全鋁底盤的客車。同時，集團率先成為中國標準動車組「復興號」整車車體的主要鋁材供應商。憑藉豐富的行業經驗及領先技術，集團協助下游客戶提升對鋁材應用的認知，同時提高開發效率，爲合作帶來雙贏。

鋁壓延業務 -- 完善産業鏈佈局 靈活應對市場需求

集團近年來著眼日益多樣化的市場需求，積極部署策略，不斷完善產業鏈佈局。天津高附加值鋁壓延材項目的第一條生產線已於回顧年下半年內正式投產，生產效率不斷提升，團隊正積極推進高端産品的認證程序。第二條生產線正進行設備調試。建成後，這一未來全球規模最大、配套最全的單一鋁壓延綠色生産基地，將成爲中國乃至全球鋁加工行業的新旗艦。

展望未來，路長青先生表示：「集團將積極把握中國工業轉型升級所帶來的發展機遇，繼續貫徹『以中國市場為主、海外市場為輔』的策略，以高附加值產品研發為主線，改進工藝技術，提高創新能力。集團旨在成為輕量化綜合解決方案供應商，攜手各行業走向環保新時代。」

關於中國忠旺控股有限公司

中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓産品研發製造商，多年來致力於綠色建造、交通運輸、機械設備等領域的輕量化發展，並爲之提供高品質的鋁加工産品。目前集團擁有逾 90 條全球領先的鋁擠壓生産綫，其中包括 22 條 75MN 及以上大型鋁擠壓生產線。集團擁有「合金熔鑄、模具設計、先進設備及産品研發」的四位一體綜合優勢，這也構成集團在行業中獨特的核心競爭力。

與此同時，爲進一步發揮現有産業優勢，集團投建了高附加值鋁壓延材項目。該項目第一條生産綫已經投産，在項目全部建設完成後，將成爲全球一次性規劃、建設規模最大、設備最先進的鋁壓延材生産基地。新項目不但有助集團發揮在鋁合金熔鑄及産品研發上的優勢，更能與現有的鋁擠壓及深加工業務共用客戶及市場資源，成爲相輔相成、協同發展的三大核心業務。

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