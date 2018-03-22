網龍網絡控股有限公司公佈2017年Q4及全年財務業績

實現全年非公認會計準則盈利

香港 2018 年 3 月 22 日電 / 美通社 / -- 全球領先的互聯網社區創建者 -- 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」，香港交易所股份代號：777）今日公佈 2017 年第四季度及全年財務業績。公司管理層將於香港時間 2018 年 3 月 22 日晚上 6 時 30 分正召開電話及網絡直播會議，回顧公司業績及近期業務進展。

網龍主席劉德建先生表示：「我們非常高興網龍致力創建在線社區所作出的努力於 2017 年開始錄得成果。在遊戲及教育業務的強勁表現帶動下，我們的全年業績實現非公認會計準則盈利，經營現金流亦錄得大幅改善，由去年的人民幣負 2.70 億元轉為正 3.37 億元。遊戲業務收益再創新高，錄得人民幣 16.73 億元，同比增長 38.2%。手遊為遊戲業務的主要增長動力，收益同比增長 92.2%，年內兩款旗艦遊戲 IP《魔域》及《英魂之刃》均獲得玩家的好評。」

「我們對教育業務所錄得的驕人增長表示高興，2017 年全年收益錄得人民幣 21.05 億元，同比增長 37.9%。海外業務方面，普羅米休斯進一步鞏固其於 K-12 互動教室技術市場的全球領先地位 1，加上於美國及新興市場取得穩健的表現，收益同比增長 32.0% 至人民幣 17.76 億元。在中國，我們在主要省市迅速擴展，使收益錄得 82.2% 的同比增長至人民幣 3.30 億元。在全年積極的市場推廣下，公司的旗艦平台 101 教育 PPT 安裝用戶數量於 2017 年底已超過一百二十萬。展望未來，我們預期用戶數將取得大幅增長，並藉此繼續向成為全球最大學習社區的目標邁進。」

2017 年第四季度財務摘要

收益為人民幣 10.32 億元，同比增長 39.4%。

來自遊戲業務的收益為人民幣 4.30 億元，佔本集團總收益的 41.7%，同比增長 25.5%。

來自教育業務的收益為人民幣 5.75 億元，佔本集團總收益的 55.8%，同比增長 53.8%。

毛利為人民幣 5.62 億元，同比增長 33.4%。

來自遊戲業務的經營性分類溢利 2 為人民幣 1.62 億元，同比增長 65.4%。

來自教育業務的經營性分類虧損 2 為人民幣 1.26 億元，同比減少 20.0%。

非公認會計準則經營溢利 3 為人民幣 810 萬元，而去年同期非公認會計準則經營虧損 3 則為人民幣 6,720 萬元。

本公司擁有人應佔虧損為人民幣 5,170 萬元，而去年同期本公司擁有人應佔虧損則為人民幣 9,440 萬元。

1 根據 Futuresource 於 2018 年 2 月 19 日發佈的報告（不包括中國地區），結合公司的實際出貨量。 2 經營性分類溢利（虧損）的數字是來自本公司報告的分類溢利（虧損）的數字（按照香港財務報告準則第 8 號（「香港財務報告準則第 8 號」）編製），但不包括非經營性、非重複性或未分配項目，包括政府補貼、財務工具之公平值變動及財務成本及可轉換優先股之公平值變動。 3 為補充本公司按照香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編制的綜合業績，採用非公認會計準則經營溢利指標僅為提高對本公司目前財務表現的整體理解。該非公認會計準則經營溢利指標並非香港財務報告準則明確允許的指標及未必能與其他公司的類似指標作比較。本集團的非公認會計準則經營溢利不計及以股份為基礎支付之開支，收購附屬公司產生之無形資產攤銷，可供出售投資減值虧損，存貨註銷，持作出書物業減值虧損，物業、廠房和設備減值及已終止經營產品的相關特殊撥備。

2017 年全年財務摘要

收益為人民幣 38.68 億元，同比增長 38.5%。

來自遊戲業務的收益為人民幣 16.73 億元，佔本集團總收益的 43.3%，同比增長 38.2%。

來自教育業務的收益為人民幣 21.05 億元，佔本集團總收益的 54.4%，同比增長 37.9%。

毛利為人民幣 21.80 億元，同比增長 37.1%。

來自遊戲業務的經營性分類溢利 2 為人民幣 6.75 億元，同比增長 81.6%。

來自教育業務的經營性分類虧損 2 為人民幣 4.23 億元，同比減少 12.7%。

非公認會計準則經營溢利 3 為人民幣 6,830 萬元，相比去年同期非公認會計準則經營虧損 3 人民幣 2.40 億元出現大幅扭轉。

本公司擁有人應佔虧損為人民幣 2,080 萬元，而去年同期本公司擁有人應佔虧損則為人民幣 2.03 億元。

董事會建議派付末期股息每股港幣 0.10 元，惟須待股東於即將舉行的股東周年大會上批准後方可作實。

2017 年第四季度遊戲業務運營指標

每用戶月平均收入 ("ARPU") 約為人民幣 424 元，同比增長 14.9%。

平均同時在線玩家人數 ("ACU") 約為 335,000，與去年同期持平。

最高同時在線玩家人數 ("PCU") 約為 762,000，同比增長 3.0%。

活躍付費帳戶 ("APA") 約為 752,000，同比增長 27.2%。

月活躍用戶數量 ("MAU") 約為 13,321,000，同比增長 37.8%。

分類財務摘要

2017 第四季度

2017 第四季度 2017 第三季度 2016 第四季度 (人民幣千元) 遊戲 教育 遊戲 教育 遊戲 教育 收益 430,224 575,278 440,229 595,935 342,711 374,029 毛利 400,189 148,328 409,997 168,175 317,256 101,256 毛利率 93.0% 25.8% 93.1% 28.2% 92.6% 27.1% 經營性分類溢利 (虧損)2 161,946 (126,266) 179,061 (107,850) 97,898 (157,737) 分類經營開支 4 - 研發 (124,006) (95,779) (112,645) (107,346) (107,229) (109,949) - 銷售及市場推廣 (49,015) (115,668) (53,838) (107,673) (44,623) (93,710) - 行政 (73,111) (47,601) (70,675) (42,753) (73,307) (41,584)

4 分類經營開支不含折舊、攤銷等未分配開支，此等開支已計入本公司報告的綜合財務報表的銷售及一般行政開支類別，但按香港財務報告準則第 8 號不能就計算分類溢利（虧損）數字的用途分配至特定的業務分類。

2017 全年

2017 全年 2016 全年 變動 (人民幣千元) 遊戲 教育 遊戲 教育 遊戲 教育 收益 1,672,858 2,105,290 1,210,034 1,526,298 38.2% 37.9% 毛利 1,565,359 589,675 1,127,851 455,431 38.8% 29.5% 毛利率 93.6% 28.0% 93.2% 29.8% 0.4% -1.8% 經營性分類溢利 (虧損)2 675,117 (423,340) 371,678 (485,176) 81.6% -12.7% 分類經營開支 4 - 研發 (439,811) (386,916) (357,916) (384,904) 22.9% 0.5% - 銷售及市場推廣 (199,971) (415,392) (155,098) (358,431) 28.9% 15.9% - 行政 (277,695) (159,156) (262,403) (152,195) 5.8% 4.6%

遊戲業務

受惠於手遊業務收益 85.2% 的同比增長帶動下，公司的第四季度遊戲業務收益錄得同比增長 25.5% 至人民幣 4.30 億元。另一方面，主要業務營運指標亦取得顯著增長，每用戶月平均收入 ("ARPU")，活躍付費帳戶 ("APA") 和月活躍用戶數量(MAU) 的同比增長分別為 14.9%，27.2% 和 37.8%。

受惠我們遊戲 IP 價值最大化及手遊延伸雙策略，我們的遊戲業務全年收益同比增長為 38.2%, 高於行业增速。上述策略亦促使我們的遊戲業務收益連續十三個季度取得同比增長。年內，在新遊戲和新玩法的推出以及優化的變現策略的帶動下，旗艦遊戲 IP《魔域》的收益創下新高，同比增長 48.2% 至人民幣 13.67 億元。《魔域》端遊的月流水更連續八個月超過人民幣 1 億元，而口袋版在九月亦錄得創新高的月流水，並於八月及九月成為騰訊應用寶「熱門網遊月總收入」Top 10。此外，備受期待與金山合作的《魔域手遊》亦於 2017 年十月正式推出，其首月流水已錄得超過人民幣 1 億元，同時由 2017 年十月至 2018 年一月連續四個月成為騰訊應用寶「熱門網遊月總收入」Top 5，反應令人鼓舞。

另一旗艦 IP《英魂之刃》的表現持續強勁。繼上半年口袋版用戶數量迅速上升，下半年其收益開始錄得大幅增長並較上半年增長超過一倍。自 2016 年十二月推出以來，此遊戲迄今已錄得超過 1.5 億次玩家下載，並於 2017 年連續九個月成為騰訊應用寶 "熱門網遊月總下載榜" 三甲的手遊遊戲。

展望未來，公司將透過推出多款新遊戲及新玩法，使 IP 價值最大化。繼在 2017 年推出數款新遊戲後，我們預期於今年再推出多款新遊戲，並以手遊為主。最後，我們會利用先進的 VR 及 AR 技術為玩家帶來獨特的遊戲體驗。

教育業務

教育業務的收益在 2017 年第四季度錄得人民幣 5.75 億元，同比增長 53.8%。海外市場方面，第四季度錄得收益人民幣 3.80 億元，較去年同期增長 31.4%。我們在主要市場的市場佔有率持續上升，特別在美國、歐洲、中東及非洲等地區，進一步鞏固我們於 K-12 互動課堂技術市場的全球領先地位。

一帶一路國家持續為公司帶來可喜成績。除了莫斯科的第一期訂單已經取得成果外，我們在該城市第二期訂單中再被挑選為其超過 13,000 個教室提供互動學習技術，大幅高於第一期的 7,600 個教室。另外，我們也是新興市場數個多階段大型投標的領先者。我們特別在土耳其和馬來西亞看到巨大的商機。最重要是，在公司於 2015 年十一月完成收購普羅米休斯後致力推動收益增長及成本合理化後，2017 年普罗米休斯錄得人民幣 5,300 萬元稅息折舊及攤銷前利潤 (2016 年為虧損人民幣 5,060 萬元)。

在中國，公司於 2017 年第四季度錄得人民幣 1.95 億元的收益，同期增長超過一倍，主要由於過去數個季度的大部份合同銷售額於第四季度獲得確認。中國銷售訂單 (將交付予客戶或待客戶驗收的已簽訂銷售訂單) 在 2017 年底為人民幣 2.79 億元，其中在第四季度新簽訂的訂單覆蓋 31 個省市，合同銷售額達人民幣 9,980 萬元。我們相信銷售訂單的增長充分顯示當地市場對公司產品的高度認可。

另一方面，我們在提高用戶數目方面亦取得重大進展。透過採用提高用戶數量的策略，包括在全國推行教師培訓計劃、在指定省市舉辦課件比賽及與教育部門緊密合作，我們的旗艦 101 教育 PPT 於 2017 年底已在中國取得超過一百二十萬名安裝用戶數量。此後，我們將集中提升用戶參與度和黏性，使 101 教育 PPT 成為中國數字教室及內容發佈平台的首選。

海外方面，現時 ActivInspire 軟件按估算有約二百萬名老師用戶。我們已著手豐富平台上的功能，包括新的教學工具，產品的流動體驗，以及協同和共享功能以推動用户的在線參與。以上新功能將鼓勵我們的老師加入在線平台與學生建立互動的學習環境。連同屢次獲獎的 ClassFlowTM 教育軟體，我們將為目前估算超過一百三十萬間正在使用我們產品的教室帶來真正互聯的互動教室體驗，目的是使教師及學生能於在線交互社區交流互動，我們亦預期透過此社區實現可觀的在線收入。我們已在 2017 年十二月推出社交商務測試版並獲得非常正面的反饋。

展望未來，透過領先的互動教室及互聯網平台技術，我們預期全球各地迅速普及的教室數字化将非常有利公司發展。公司成為世界上最大學習社區的距離進一步拉近，我們為此衷心感謝股東給予的支持，並對未來幾年為股東創造價值的巨大潛力感到雀躍。

管理層電話會議

網龍管理層將於香港時間 2018 年 3 月 22 日（星期四）晚上 6 時 30 分召開業績發佈電話會議，回顧第四季度及截至 2017 年 12 月 31 日止全年財務業績。

業績發佈電話會議詳情如下：

國際用戶 +65-6713-5090 美國用戶 +1-866-519-4004 香港用戶 800-906-601 中國大陸固定電話使用者 800-819-0121 中國大陸手機用戶 400-620-8038 接入密碼 NetDragon

用戶可在網龍投資者關係網站 http://www.nd.com.cn/investor/ir-webcasts.shtml 在線收聽會議實況或重溫會議。如欲參加電話會議，請於會議開始前 10 分鐘登入上述網站，然後進入「2017 年第四季度及全年業績電話會議」並根據指示登記。

關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者。網龍成立於 1999 年，是移動互聯網領先的研發力量，多年來成績斐然，包括自主研發著名的旗艦遊戲《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，建立中國第一網絡遊戲門戶 -- 17173.com，打造最具影響力的智慧手機服務平台 -- 91 無線，91 無線於 2013 年出售給百度，此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合併專案。作為中國海外拓展的先驅，自 2003 年開始，網龍亦在多個國家自主運營旗下多款網絡遊戲，並在全球推出超過 10 種語言版本。近年，網龍發展成為全球線上及移動互聯網教育行業的主要參與者，憑藉其在移動互聯網的技術及運營知識打造創新型的教育生態系統。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。

如有投資者垂詢，敬請聯絡：

周鷹

網龍投資者關係高級總監

電話： +852 2850 7266 / +86 591 8754 3120

電郵：maggie@nd.com.cn

投資者關係網站：www.nd.com.cn/ir

簡明綜合損益及其他全面收益表 截至二零一七年十二月三十一日止三個月 截至下列日期止三個月 二零一七年

十二月三十一日 二零一七年

九月三十日 二零一六年

十二月三十一日 （未經審核） （未經審核） （未經審核） 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 收益 1,031,771 1,060,602 740,015 收益成本 (470,173) (475,716) (318,982) 毛利 561,598 584,886 421,033 其他收入及盈利 49,125 9,315 77,795 銷售及市場推廣開支 (168,974) (163,252) (139,852) 行政開支 (203,136) (186,571) (195,168) 開發成本 (223,164) (224,661) (220,982) 其他開支及虧損 (63,553) (20,222) (27,620) 分占聯營公司虧損 (272) (144) (148) 分占一間合營企業虧損 (416) (98) - 產品減值撥備 - - (77,774) 經營虧損 (48,792) (747) (162,716) 已質押銀行存款之利息收入 927 925 - 已質押銀行存款、有抵押銀行貸款及 可轉換優先股之匯兌盈利（虧損） 1,455 (84) (11,942) 可轉換優先股之（虧損）盈利淨額 (9,698) 5,545 60,240 出售持作買賣投資之盈利淨額 - - 253 持作買賣投資之盈利淨額 - - 8,880 財務成本 (2,878) (2,804) (1,955) 除稅前（虧損）溢利 (58,986) 2,835 (107,240) 稅項 (12,329) (13,370) (10,966) 期內虧損 (71,315) (10,535) (118,206) 期內其他全面（開支）收益，

扣除所得稅： 其後可重新分類至損益的項目： 換算海外業務產生的匯兌差額 (4,641) 1,953 (32,058) 可供出售投資之公平值虧損 (6,335) (3,110) (4,723) 于可供出售投资之减值后解除儲備 28,687 - - 期內其他全面收益（開支） 17,711 (1,157) (36,781) 期內全面開支總額 (53,604) (11,692) (154,987) 以下各項應占期內（虧損）溢利： - 本公司擁有人 (51,714) 5,094 (94,413) - 非控股權益 (19,601) (15,629) (23,793) (71,315) (10,535) (118,206) 以下各項應占全面（開支）收益總額： - 本公司擁有人 (33,837) 3,173 (126,292) - 非控股權益 (19,767) (14,865) (28,695) (53,604) (11,692) (154,987) 人民幣分 人民幣分 人民幣分 每股（虧損）盈利 - 基本 (9.66) 1.02 (19.01) - 攤簿 (9.66) 1.02 (19.01)