聯廣去年每股盈餘逾3元 今年營收有望兩位數成長

聯廣傳播 (8497) 今天掛牌上市，執行長程懷昌指出，今年成長動能除取得台新金控年度廣告及媒體企劃外，光洋波斯特取得大型標案貢獻、廣告數位與媒體融合挹注下，法人估，聯廣去年每股盈餘逾 3 元，今年營收有望兩位數成長。聯廣目前最大股東為達勝資本(KHL)，持股逾 50%，KHL 在 2015 年入主聯廣，2016 年斥資 4.3 億元取得光洋波斯特國際展覽公司 70% 股權，跨入會展與策展市場，程懷昌指出，目前光洋波斯特佔營收比重由原本三分之一降至約 30%。



程懷昌表示，近年光洋波斯特跨足多元策展活動和快閃店等商業新趨勢，加上拿到幾個活動類大型標案，像是台灣香港教育展、政府 2 月舉行的燈會，以及政府新南向政策赴印度、泰國舉辦的台灣形象展，新加坡美食展等。



至於日前在台新金控的年度廣告策略及媒體企劃比稿中雙雙勝出，未來集團將執行台新金控旗下各產品的廣宣業務，以及各類媒體代理服務，以台新金控一年廣告量上億元規模來看，對聯廣今年業績挹注相當正面。



聯廣掛牌上市後股本擴增至 3.6 億元，去年營收為 23.57 億元，與前一年度約當，法人估，全年每股盈餘逾 3 元，力拼超過前一年度 3.3 元，今年全年營收也可望有兩位數成長。



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