聯廣上市首日不畏大盤重挫 啟動蜜月行情

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 今 (23) 日以每股 46 元掛牌上市，不畏台股大跌影響，以 50 元開出紅盤，盤中最高來到 52.6 元，漲幅達 14.35%，啟動蜜月行情。

聯廣於 2016 年 11 月登錄興櫃，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，為本土營收最高的大型綜合廣告代理商，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，營收占比分別為 36%、33%、5% 及 6%。

聯廣上市前在台新金控的年度廣告策略及媒體企劃比稿中雙雙勝出，聯廣表示，未來將執行台新金控旗下各產品的廣宣業務，以及各類媒體代理服務。

聯廣近來也跨足多元策展活動與快閃店等商業新趨勢，其於 2016 年 8 月併購的台灣會展策展公司光洋波斯特，將作為集團發展另一具引擎，光洋波斯特去年底策劃德國歐系品牌車展活動，正式跨入高端產品會展活動，且因今年適逢雙數年，會展場次將明顯較單數年增加，其會展服務收入將為成長動能來源。

聯廣集團執行長程懷昌先前表示，今年將再度啟動購併，購併對象可分兩大方向，包含聯廣目前既有的廣告、公關與數位等服務，以及目前沒有的媒體等服務，將一步步讓聯廣整合文創產業上下游，成台灣最大的文創公司。