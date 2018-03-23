商店街今年持續砸錢拼市占 預計Q3啟動增資募銀彈

商店街 (4965) 去年在運費補貼大戰下，大虧逾四個股本，商店街總經理蘇芸表示，會將去年的虧損當成投資，在去年的努力下，目前單月成交金額逾 40 億元，超取件次也超過 1000 萬次，目前也還在持續成長當中，而今年行銷費用將控制在 10 億元以內，並預計在第三季啟動增資，持續擴大市佔率。蘇芸提到，免運為去年電商大戰主戰場，但今年將逐步提高免運門檻，目前雖調高免運門檻為 99 元，但仍低於對手的免運門檻，因此仍有競爭優勢，今年另一重點則為 24 小時到貨，目前有百萬件商品在庫，未來將逐步新增 24 小時到貨商品數。



而在獲利方面，蘇芸指出，目前個人賣場商品數超過兩億件，預計在今年第二季推出廣告系統，而在成交手續費部分，目前會將收費系統準備好，以備可以隨時上線，但目前沒有上線時間表。此外，大數據銷售也將是未來的規劃方向，可以將全站消費狀況與趨勢銷售給開店店家，但目前仍在籌備當中，廣告功能將最先上線。



此外，針對網站功能，蘇芸也提到，由於商品數成長快速，今年將針對搜尋功能進行調整，優化使用率的體驗感受；而私訊功能也加入即時傳圖功能，協助買賣雙方交易更佳便利，減少購物糾紛，進而增加平台黏著度。







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