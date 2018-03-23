雄獅去年營收、獲利雙創新高，EPS6.50元，擬配5.2元股息

【財訊快報／陳浩寧報導】雄獅 (2731) 去年營收及獲利雙創歷史新高。去年合併營收 267.8 億元，年增 22.4%，稅後淨利近 4.55 億元，EPS6.50 元，經董事會通過，擬每股發放現金股利 5.2 元，以今日盤中 128.50 元計算，殖利率 4.04%。該公司將於 6 月 15 日召開股東會。 雄獅表示，去年長、短線出境旅遊較 2016 年皆有大幅度的成長，分析整體營收能優於大盤的主因為全球化佈局策略、核心競爭力延伸、產銷市場拓展、以及加速人才育成的持續奏效；其次，除了持續貫徹精準行銷、分眾市場、差異商品、區隔定價等策略，2017 年亦是「文創力」表現在營收加值相當亮眼的一年，以 3C 營運模式，結合「郵輪 +」概念，推出郵輪包船體驗，為郵輪旅遊開創藍海市場。



此外，雄獅也提到，轉投資的雙獅聯合國際旅行社，以「旅天下」品牌積極搶攻廉航客群，去年已轉虧為盈，目前以同業加盟型態，整合社區型旅行社脈絡，擴大市佔率。



而去年底，雄獅攜手深耕日人來台老字號保保旅行社，合資成立「雄保旅行社」，擴大全球入境台灣市場佔有率，並輔以東南亞入境、大陸入境等旅客質量提升，整合以台灣為目的地的全面性服務及擴大營運規模。



展望 2018 年，雄獅指出，3 月下旬起郵輪行程首度結合日韓賞櫻元素，盛世公主號的兩個獨包航次將為營收帶來正向挹注；而繼美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、大陸港澳、日本、泰國之後，第 25 個海外服務據點正式於英國倫敦設立，目的是深化歐洲市場旅遊元件及供應鏈採購管理，進而掌握品質，提供客戶價值的微笑曲線。



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