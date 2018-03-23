憂爆貿易戰 港股早段挫逾800點

投資者對爆發貿易戰憂慮升溫，觸發亞太區股市早段下挫，其中日本股市在早段大跌逾800點，亦拖累今早大市低開1140點，其後跌幅逐步收窄，恆生指數最新報30185點，跌885點；國企指數最新報12085點，跌342點。

遭到大股東減持逾800億元股份的騰訊控股(00700-HK)，最新報415.2元，跌5.5%，其他科技股方面，眾安在線(06060-HK)最新報59.75元，跌3.9%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.67元，跌5.8%，閱文集團(00772-HK)最新報71.9元，跌3.6%。

內險股今早同樣受壓，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報84.75元，跌3.4%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.05元，跌2%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報36.7元，跌3%，中國太平(00966-HK)最新報26.85元，跌3.4%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報15.9元，跌3.2%，中國恆大(03333-HK)最新報24.6元，跌4.1%，融創中國(01918-HK)最新報30.55元，跌4.1%，中國海外(00688-HK)最新報28.1元，跌3.4%。

重磅藍籌股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報74.45元，跌2.4%，香港交易所(00388-HK)最新報256.2元，跌3%，友邦(01299-HK)最新報65.8元，跌2.1%。

手機設備股方面，舜宇光學(02382-HK)最新報156.5元，跌2.5%，瑞聲科技(02018-HK)最新報148.7元，跌4.8%，通達集團(00698-HK)最新報1.71元，跌4.5%。

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