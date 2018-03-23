中國反擊：擬對自美進口部分產品加徵關稅

摘要：中國商務部就美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施提議中方應對措施，以平衡美方 232 措施對我國造成的利益損失。中方根據世貿組織《保障措施協定》和《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，擬中止對美國實施實質相等的減讓和其他義務，即對自美進口部分產品加征關稅。

2018 年 3 月 8 日，美國總統川普簽署公告，認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，決定於 3 月 23 日起，對進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅（即 232 措施），稅率分別為 25% 和 10%。美方措施違反了世貿組織相關規則，不符合「安全例外」規定，實際上構成保障措施，嚴重侵犯中方利益。

為切實維護我國利益，中方根據世貿組織《保障措施協定》和《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，擬中止對美國實施實質相等的減讓和其他義務，即對自美進口部分產品加征關稅，以平衡美方 232 措施對我國造成的利益損失（產品清單附後）。如國內有關部門、地方政府、商協會、企業和公民對美國 232 措施和我國擬實施的應對措施有相關意見和建議，請於 2018 年 3 月 31 日前向商務部貿易救濟調查局提供有關書面材料。

聯繫人：鄧君、李勰

電話：010-85093407、010-65198721

傳真：010-65198497

電子信箱：trb@mofcom.gov.cn

通訊地址：北京市東長安街 2 號商務部貿易救濟調查局

郵編：100731

附件：中止減讓產品清單. pdf

本文來自中國商務部貿易救濟調查局，原文標題《商務部關於就美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施及中方應對措施公開徵求意見的通知》。

『新聞來源／華爾街見聞』