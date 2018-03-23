新華社評美國「霸凌」經貿政策：中國對最壞情況有充分準備

摘要：在川普簽署備忘錄將對中國進口商品大規模課徵關稅後，新華社文章稱，新華社文章稱，「中國從不刻意追求順差，也對最壞的情況有充分準備。」美國「霸凌」經貿政策吃不開也行不通。

美國總統川普 22 日簽署總統備忘錄，依據「301 調查」結果，將對從中國進口的商品大規模徵收關稅，並限制中國企業對美投資併購。川普政府基於錯誤前提，動用過時的保護主義手段，這種蠻橫的做法在國際上既吃不開，也行不通。

首先，美國近期採用的保護主義政策帶着明顯的舊時代印記，與新世界格格不入，有西方人士直斥其為「霸凌」政策。「301 調查」是誕生於冷戰時代的單邊主義法律工具，它讓美國同時身兼「警察」「檢察官」「陪審團」「法官」「執法官」多重角色，其實質是利用優勢貿易地位，強迫貿易夥伴作出利益犧牲。

在 1995 年世界貿易組織成立後，「301 調查」這類單邊主義貿易工具已基本退出歷史舞台。川普政府為削減貿易逆差，強行復活「殭屍」貿易工具，推行「霸凌」政策，無異於將國際貿易「叢林化」。這既是對以規則為基礎的國際多邊貿易體制的公然蔑視與挑釁，也是對全球經濟復甦的嚴重威脅，遭到包括美國傳統盟友在內的主要經濟體普遍反對。

其次，不能靜態、孤立、割裂地看待對華貿易逆差乃至中美經貿關係。須知，在經濟全球化日益加深的今天，中美雙邊貿易存在於各方依存、密切聯動的全球多邊貿易體系之中。比如，一部售價 1000 美元的蘋果 iPhoneX，從全球進口零部件到中國，組裝後再出口到美國。不能因為中國掙了幾十美元的組裝費，就要中國對這 1000 美元的美中貿易逆差負責。

川普政府應該看到，中國對下游消費者美國的貿易順差，對應的是中國從供應鏈上游國家的進口項目，其中就包括來自美國企業的進口商品和服務。正如美國商界人士近日指出的那樣，對中國輸美商品加征關稅會傷害那些向中國出售零部件的美國企業。無怪乎諾貝爾經濟學獎得主、國際貿易理論專家保羅 · 克魯格曼將美中貿易逆差稱為「視錯覺」。

再次，試圖通過「霸凌」經貿政策、單邊措施消解美國積年貿易逆差的手段也不會真正起到效果。經濟學家們反覆指出，美國貿易逆差的根源在於美國消費過度、儲蓄率不足等內在結構性問題。

上世紀 80 年代以來，美國貿易逆差持續擴大，自雷根政府以來美國所採取的各種貿易保護舉措從未能逆轉這一勢頭。事實上，川普政府上台一年多，美國貿易逆差反創下 9 年來新高。自己得病，卻要讓別人吃藥，這種方法顯然沒有道理，也行不通。

鑒於美中分列全球頭號和二號經濟體，兩國經貿高度依存，且互有所求，美國不可能在對華揮舞貿易保護主義大棒之後，自身毫髮無損。

強迫不成買賣。近 40 年來，中美兩國貿易規模增長了 232 倍，達到 5800 億美元，雙向投資累計超過 2300 億美元。解決中美經貿關係中的問題，關鍵在於多做加法，通過擴大彼此市場准入等開放舉措，在平等中探討新路徑，在合作中改善不平衡，在共贏中實現和諧共處。

中國從不刻意追求順差，也對最壞的情況有充分準備。正如外交部發言人華春瑩所說，中方不想跟任何人打貿易戰，「但如果有人非逼迫我們打，我們一不會怕，二不會躲」。

『新聞來源／華爾街見聞』